IDC'ye göre Apple, giyilebilir ürünler pazarında baskın isim olmaya devam ediyor. En çok satan bir çift ürün olan Apple Watch ve AirPods liderliğindeki firma, dördüncü çeyrekte %36,2'lik giyilebilir dilim ile 55,6 milyon cihaz sattı. Bir önceki yıla göre sevkiyatlarda %27,2'lik bir artış oldu. Yıldan yıla sevkiyatlardaki bu artışa rağmen giyilebilir cihaz pazarının rekabetçi şekilde hızlı büyümesi Apple'ın pazar payı %36,2'de kalarak 2019 ile tamamen aynı oldu. Ancak Apple yıldan yıla %45,6 daha fazla satarak karını katladı. Şirket bunu saatini üç farklı fiyat noktasından sunması ile başardı (Apple Watch series 6, Apple Watch SE ve Apple Watch Series 3).

Giyilebilir Marketin İki Devi Apple ve Xiaomi Oldu

Popüler ve düşük maliyetli Xiaomi Mi Band fitness saatlerin sevkiyatlarında 4. çeyrekte %18,3'lük bir düşüşe rağmen Xiaomi, yıllık bazda %55,5 daha fazla ürün sunarak giyilebilir sevkiyatlarda %5'lik bir çeyrek büyümesi bildirdi. Xiaomi, Ekim'den Aralık'a kadar üç aylık dönemde %8,8'lik bir pazar payı ile 13,5 milyon giyilebilir ürün sattı. "Paranın karşılığını veren" ürün yaklaşımıyla ikinci oldu ancak hala Apple'ın çok gerisinde ikinci oldu ve Samsung'un biraz üzerindeydi. Samsung 2020'nin 4. çeyreğinde 13 milyon giyilebilir cihaz sattı; Bu da sevkiyatlarda bir önceki yıla göre %20,5'lik bir artış demekken aynı dönemde şirket pazar payının %9'dan %8,5'e düştüğünü gördü.

Huawei, dördüncü çeyrekte giyilebilir sevkiyatlarda yıldan yıla %7,6 artış bildirdi, bu da üç aylık dönemde 10,2 milyon adet teslim ettiği anlamına geliyor. Üreticinin pazar payı bir önceki yılki %7,9'dan %6,7'ye geriledi. Hintli giyilebilir şirket BoAt, giyilebilir ürünler pazarındaki %3,5'lik pay ile 5,4 milyon adet ürün sattı ve beşinci oldu. Şirket, sattığı giyilebilir cihaz sayısının 2019'un 4. çeyreğinden 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla %470,1 arttığını gördü. Genel olarak, geçen yıl aynı çeyrekte teslim edilen 120,7 milyon giyilebilir cihaza kıyasla %27,2 artışla 2020'nin dördüncü çeyreğinde 153,5 milyon giyilebilir cihaz gönderdi.

2020'nin tamamı için dünya çapında 444,7 milyon giyilebilir cihaz teslim edildi ve bu, 2019'da gönderilen 346,4 milyonun %28,4 üstü oldu. Dördüncü çeyrekte sevk edilen önde gelen giyilebilir cihaz, yaklaşık 100 milyon dolar gelirle kulak içi giyilebilir cihazlardı. Bu, geçen yılın aynı çeyreğinde satılan 70 milyon dolarlık kulak içi cihazlardan %43 artış demektir. Geçen çeyrekte yaklaşık 40 milyon dolarlık akıllı saat, 12-13 milyon dolarlık bileklik satışı gerçekleştirildi. Ortalama satın alınan giyilebilir cihaz, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 160 $​​'ın biraz üzerindeydi, bu da yıldan yıla hafif bir artış oldu.