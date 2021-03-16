Macbook Pro'yu Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

MacBook Pro'nuzu fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce, güncel bir yedeğinizin olduğundan emin olun. MacOS Mojave ve önceki sürümleri çalıştıran Mac'lerde iTunes'daki Mac yetkisini kaldırın. Menü çubuğunda Hesap → Yetkiler → Bu Bilgisayarın Yetkisini Kaldır'a gidin.

Macbook Pro'yu Satmadan Önce Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

Ayrıca iCloud, iMessage ve FaceTime oturumunuzu kapatmak isteyeceksiniz. Sistem Tercihleri ​​→ İnternet Hesapları altındaki diğer hesaplardan çıkış yapmak da zarar vermez. MacBook Pro'nuzu evinizdeki birine veriyorsanız, herhangi bir Bluetooth cihazının eşlemesini de kaldırmak isteyebilirsiniz.

Not: Apple Silicon M1 Mac'iniz varsa, fabrika ayarlarına sıfırlamak ve en üst düzeyde geri yüklemek için farklı bir işlem gerektirebilir.

MacBook Pro fabrika ayarlarına nasıl sıfırlanır?

Mac'inizin güncel bir yedeğini alın

MacOS Mojave ve önceki sürümlerde iTunes'dan çıkış yapın (Hesap → Yetkilendirmeler → Bu Bilgisayarın Yetkisini Kaldır)

iCloud'dan çıkış yapın (Sistem Tercihleri> Apple Kimliği> Genel Bakış> Çıkış Yap)

iMessage ve FaceTime oturumunu kapatın (her uygulama için Tercihlerde)

NVRAM'i sıfırlayın (aşağıya bakın)

MacOS Kurtarma'ya önyükleme yapın

Başlangıç ​​diskinizi silin

MacOS'in yeni bir kopyasını yeniden yükleyin

NVRAM'i sıfırlamak

Apple, bir destek belgesinde, kullanıcı ayarlarını silip güvenlik varsayılanlarını geri yüklediği için NVRAM'ı sıfırlamanın önemli olduğunu not ediyor. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Mac'inizi kapatın, ardından açın ve hemen şu dört tuşa birlikte basılı tutun: Option, Command, P ve R. Yaklaşık 20 saniye sonra tuşları bırakın.

MacOS Kurtarma'ya önyükleme yapmak

macOS Recovery, Mac'inizi başlatırken kullandığınız tuş kombinasyonuna bağlı olarak farklı bir macOS sürümü yükler (harici bir sürücüye yükleme diski veya macOS gerekmez). Mac'inizi açtıktan hemen sonra aşağıdaki tuş kombinasyonlarına basılı tutun ve yerküreyi veya Apple logosunu gördüğünüzde bırakın.

⌘R (Command R) = Mac'inizde yüklü olan en son macOS'i sonraki bir sürüme yükseltmeden yeniden yüklemeye yarar.

⌥⌘R (Option Command R) = Mac'inizle uyumlu en son macOS'a yükseltmeye yarar

MacOS Kurtarma için yükleme süresi internet bağlantınıza göre değişiklik gösterir. İşlem tamamlandığında macOS Utilities penceresini göreceksiniz.

Başlangıç ​​diskini silmek (startup disk)

Yardımcı programlar penceresinde Disk İzlencesi'ni ve ardından Devam'ı tıklayın

Disk İzlencesi'nin kenar çubuğunda başlangıç ​​diskinizi seçin

Yardımcı program penceresinin üst kısmındaki Sil'e tıklayın (silme işlemini görmüyorsanız veya seçemiyorsanız, disk adının altındaki birim adına tıklayın (Macintosh HD), ardından tekrar deneyin)

Disk için bir ad girin (Macintosh HD, yeni bir Mac'te varsayılandır), biçimlendirme için Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü) ve şema için GUID Partition Map kullanın

Sil'e tıklayın (tamamlandığında, macOS İzlenceleri penceresine dönmek için menü çubuğunda Disk İzlencesi → Disk İzlencesi'nden Çık'a tıklayın)

MacOS'i yeniden yükleyerek Macbook Pro / Air'i fabrika ayarlarına sıfırlamak