Xiaomi Redmi 8A ekran ve batarya değişimi işlemlerine değindiğimiz yeni bir yazıyla daha karşınızdayız. Xiaomi Redmi 8A tıpkı Xiaomi Redmi 8 gibi Eylül 2019'dan beri hayatımızda. Zaten bu iki model birbirine gerçek anlamda çok benziyor ve firmanın giriş seviyesinde bile ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Hatta firma MIUI 12 güncellemesini bu iki model için de sundu ve Google tarafında da Android 10 güncellemesi yayınlandı; güncellemeden şurada bahsetmiştik. Böylelikle Xiaomi Redmi 8A için halen günümüzün en iyi fiyat / performans telefonları arasında diyebilmek mümkün. Xiaomi Redmi 8A teknik özellikleri açısında da hafızalarda kalan bir model olmayı başardı. Gerçi yazımızın ilerleyen kısımlarında değineceğiz ancak 5000 mAh kapasitedeki batarya ve bir aya varan bekleme süresi hiç şüphesiz cihazın ilk tanıtıldığı dönemde büyük bir yankı uyandırdı. Xiaomi Redmi 8A renk seçenekleri mavi, kırmızı ve siyahtan oluşuyor. Ayrıca işlemci olarak seçilen Qualcomm Snapdragon 439 da Redmi 8 modeli ile benzerliği bir kez daha ispatlıyor. Fakat RAM kapasitesi olarak 2 GB / 3 GB veya 4 GB modeller seçilebiliyor ve depolama alanı da 32 GB veya 64 GB (sadece 4 GB RAM'li modelde) olarak tercih edilebiliyordu.

Xiaomi Redmi 8A bellek miktarı ülkemizde yaygın şekilde 3 GB idi ve bu da Redmi 8'den ayrılan en önemli yönlerden biri oldu. Giriş seviyesinde konumlandırılması sebebiyle Xiaomi Redmi 8A kamera özellikleri pek de tatmin edici sayılamaz. 12 MP çözünürlükteki ana kamera neredeyse beş yıl önceki çözünürlük değerlerinden birine sahip, ayrıca 8 MP çözünürlükteki ön kamera da vasat düzeyde. Elbette günümüzün giriş seviyesi akıllı telefonlarında kameraya dair özellikler son derece gelişti ancak özellikle Xiaomi'nin bu modellerinde kameranın o dönemki farklı marka giriş seviyesi rakipleri karşısında biraz zorlandığını söylememiz gerek. Xiaomi Redmi 8A öne çıkan özellikleri ekran ve batarya tarafında oldu. Bunlara da birazdan Xiaomi Redmi 8A ekran ve batarya değişimi adımlarında değiniyor olacağız. Fakat kamerayı önemsemeyen ve telefonu daha ziyade günlük kullanım için düşünen kişiler için de Xiaomi Redmi 8A uygun fiyatı ile harika bir seçenek oldu. Hatta gerileyen fiyatlar nedeniyle halen Xiaomi Redmi 8A'nın başarılı bir fiyat / performans cihazı olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Redmi 8A Ekran Değişimi

Xiaomi Redmi 8A ekran değişimi bir saatte gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. En ucuz ve en uygun ekran fiyatları için mutlaka teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçin.

Xiaomi Redmi 8A ekran değişimi nasıl olmalı konusuna girmeden önce sunulan ekranın özelliklerini kısa bir hatırlamakta fayda var. Xiaomi Redmi 8A ekran büyüklüğü hatırlayabileceğiniz gibi 6.22 inç gibi üstün bir düzeyde. O dönem için sunulan HD+ ekran çözünürlüğü 720 x 1520 pikselin bu büyüklükte gösterilmesini sağlıyordu o nedenle Xiaomi Redmi 8A ekran ppi değeri de pek de amiral gemisi sınıfa yaklaşamayan 270 ppi gibi ortalama bir seviyede. Açıkçası Xiaomi Redmi 8A ekranı, büyüklüğüne göre düşük olan piksel yoğunluğu sebebiyle dikkatle bakınca pikselleri gösteren ve pek de üst seviye denmeyecek bir kalite sunuyordu. Gorilla Glass 5 korumaya sahip olan ön cam bu açıdan başarılı. Ekranda bahsedilebilecek diğer özellikler ise 19:9 en:boy oranı, 1500:1 kontrast oranı, 400 nit parlaklık şeklinde. Xiaomi Redmi 8A ekran ve gövde oranı ise dönemi için iyi sayılan yüzde 88.84 idi. Giriş seviyesi bir akıllı telefon olan Xiaomi Redmi 8A ekran değişimi fiyatı tüm bu saydığımız nedenler yüzünden artık çok çok ucuz ve uygun fiyata yaptırılabiliyor.

Xiaomi Redmi 8A ekran değişimi fiyatı fazla yüksek sayılamaz. Orijinal ekran fiyatları bile gerek cihazın güncellik durumu, gerekse ekran panel tipi IPS olması nedeniyle ulaşılabilir seviyede. Eğer Xiaomi Redmi 8A düştü ekran kırıldı veya ekran çatladı gibi durumlarla karşı karşıya iseniz kendinizi çok da zorlamadan orijinal ekran değişimi yaptırabilirsiniz. Orijinal ekran dışında çıkma, ikinci el, kullanılmış, OEM, revize, kopya ve A kalite yan sanayi seçenekleri de karşınıza gelebilir. Yan sanayi sözü ilk etapta kulağa hoş gelmeyebilir ancak Xiaomi Redmi 8A için yüksek kalite sunan yan sanayi ekranların olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Üstelik bu şekilde Xiaomi Redmi 8A ekran değişimi çok düşük fiyata halledilebilir. Eğer sorununuz Xiaomi Redmi 8A ön cam kırıldı / çatladı ama ekran sağlam şeklindeyse bu kez yalnız, sadece, tek başına ön cam değişimi yaptırmanız gerekmekte. Ekranı sökmeden ön cam değişimi çok daha ucuz ve uygun fiyatlı bir işlemdir.

Xiaomi Redmi 8A Şarj ve Batarya Problemi

Xiaomi Redmi 8A batarya değişimi işleminden en fazla şekilde memnun kalmak için mutlaka orijinal batarya tercih edin.

Xiaomi Redmi 8A batarya kapasitesi olarak giriş seviyesindeki zayıflık algısını değiştireli, nereden baksanız iki yıla yakın bir zaman oldu. 5000 mAh kapasitedeki batarya gerçekten de harika bir bekleme ve konuşma süresi sağlıyor. Bir aya varan bekleme süresi cihazın sahip olduğu özellikler düşünüldüğünde hakikaten başarılı. Günümüzün akıllı telefonları kadar olmasa da Xiaomi Redmi 8A'da hızlı şarj desteği de var. Kutudan her ne kadar 5V / 2A'lik bir adaptör geliyor olsa da, ayrıca satın alınabilecek orijinal Xiaomi 18W şarj aleti ile Xiaomi Redmi 8A'yı daha hızlı şarj edebilmeniz mümkün. Xiaomi Redmi 8A hızlı şarj olmuyor, çok yavaş şarj oluyor, batarya yavaş doluyor, şarj çok uzun sürüyor gibi şikayetleriniz varsa orijinal şarj aleti ve şarj kablosu kullandığınızdan emin olun. Eğer şarj cihazınızın ve şarj kablonuzun sağlamlığından eminseniz bu kez Xiaomi Redmi 8A batarya değişimi zamanı gelmiş demektir. Sacayağı gibi düşünülebilecek olan batarya – şarj adaptörü – şarj kablosu sisteminde hasarlı veya eski bir parça varsa telefonunuz kesinlikle hızlı şarj olmaz.

Xiaomi Redmi 8A batarya fiyatları makul düzeydedir. İşin ehli profesyonel servislerde batarya değişimi ücreti de çoğu zaman önemli bir rakam değildir. Yani Xiaomi Redmi 8A batarya sorunu yüzünden size zorluklar yaşatıyorsa boşu boşuna akıllı telefonunuzun sağlığını riske atmayın ve en hızlı şekilde batarya değişimi işlemini gerçekleştirin. Xiaomi Redmi 8A batarya değişimi aynı gün gerçekleştirilebilen ve yeni batarya taktırma ile performans artışı sağlayan bir uygulamadır. Arada çok fazla fiyat farkı olmadığı için bir mutlaka orijinal Xiaomi Redmi 8A bataryası kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 5000 mAh gibi yüksek miliamper değerine sahip olan batarya yan sanayi modellerde ne yazık ki aynı performansı veremiyor ve beklenen uzun kullanım süresini sağlayamayarak kullanıcıyı mutsuz ediyor. Ek olarak yan sanayi bataryaların bazılarında dengesiz voltaj sorunu yüzünden ekran veya anakart arızası gibi daha büyük sorunlar da meydana gelebilir. Bu nedenle eğer Xiaomi Redmi 8A'yı yüksek performanslı kullanmaya devam etmek için mutlaka orijinal batarya tercih edin.

Xiaomi Tamiri İçin Teknik Servis Tavsiyesi

Biz size sadece Xiaomi Redmi 8A ekran ve batarya değişimi için değil, tüm sorunlarınız için İstanbul Anadolu Yakası Kadıköy bölgesinde hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. 15 yıla varan bilgi birikimi, 5000 cihazdan fazla onarım tecrübesi, en ucuz ve en uygun fiyatlı Xiaomi yedek parçaları ve daha birçok konuda verdiği hizmetle Xiaomi tamiri için teknik servis tavsiyesi olarak gösterebileceğimiz firma kargo ile ekran ve batarya değişimi de yapabiliyor. Şehirler arası kargo gönderen kullanıcılara aynı gün onarım yapılarak tekrardan ücretsiz kargo imkanı ile cihazları iade ediliyor. Eğer firmayı ziyaret etme şansınız varsa ekran ve batarya değişimi gibi işlemleri sadece bir saatte gerçekleştirebileceğinizi de sözlerimize ekleyelim. Xiaomi ile ilgili tüm sorunlar için WhatsApp danışma hattına buraya tıklayarak bağlanabilir ve ön arıza tespiti ve ücretlendirmeler konusunda bilgi alabilirsiniz.