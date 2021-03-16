Bu yazımızda "güç"lü akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi Redmi 9 Power ekran ve batarya değişimi işlemlerinde dikkat edilmesi gereken detaylardan bahsedeceğiz. 2020 yılını bitirmek üzereyken tanıtılan Xiaomi Redmi 9 Power, ülkemizde resmi olarak satışa sunulmadı fakat meraklısı olan kullanıcılar paralel kanallardan veya yurt dışı üzerinden temin etmeyi başararak bu cihazı sunduğu farklı ayrıcalıkların tadına varmayı başardı. Xiaomi Redmi 9 Power teknik özellikleri açısından zengin bir akıllı telefon ve ayrıca tasarımı ile de kullanıcıların dikkatini çekecek kapasitede bir model. Xiaomi Redmi 9 Power kamera çözünürlüğü 48 MP seviyesinde ve dörtlü kamera grubu sayesinde farklı sahnelerden en iyi verim elde edilebiliyor. Siyah, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulan Xiaomi Redmi 9 Power'da işlemci Qualcomm Snapdragon 662 ve RAM kapasitesi de o dönemler için oldukça yüksek sayılabilecek 4 GB değerinde. Depolama alanı ise 64 GB veya 128 GB olarak tercih edilebiliyor.

Xiaomi Redmi 9 Power kamera özellikleri 48 MP ana kamera dışında 8.0 MP ultra-geniş açı kamera, 2.0 MP makro kamera ve 2.0 portre kamerası şeklinde. Selfie çekiminde kullanılan ön kamera çözünürlüğü ise 8.0 MP seviyesinde. Xiaomi Redmi 9 Power'ın kamera açısından çok da güçlü bir akıllı telefon olduğu söylenemez ancak dörtlü kamera grubu ile her sahnede göz alıcı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Xiaomi Redmi 9 Power'ın en güçlü olduğu nokta bataryası. Bu noktaya birazdan da değineceğiz ancak 6000 mAh kapasitede batarya gerçekten de tüm diğer cihazlardan daha da fazla olan bir şarj süresi sağlamasıyla ön plana çıkıyor ve buna rağmen telefonun kalınlığı 9.6 mm gibi zarafeti bozmayacak bir düzeyde. Bazı kullanıcılar açısından önemli olduğu için SIM kart tepsisinden de bahsedelim istiyoruz. SIM kart tepsisi iki adet nano SIM kart ile birlikte ayrıca bir Micro SD kartı da alabiliyor. Yani toplamda sunulan üç yuvada çift SIM kart ile beraber aynı anda 512 GB'a kadar SD kart kullanımı da mümkün.

Xiaomi Redmi 9 Power Ekran Değişimi

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Xiaomi Redmi 9 Power ekran kalitesi ile 2021 yılında aslında nasıl telefonlar göreceğimizin bir habercisi oldu. Xiaomi Redmi 9 Power ekran büyüklüğü söylediğimiz gibi 6.53 inç gibi ayakta alkışlanacak bir düzeyde. Çevrildiğinde 16.58 cm'e denk geliyor ve gerçekten de bu noktada Xiaomi Redmi 9 Power tek elde kullanılabilecek en büyük akıllı telefon ekranlarından birine sahip denebilir. FHD+ standardında olan bu ekran IPS panele sahip ve 19.5:9 görüntüleme oranına sahip. Gorilla Glass 3 ile ön cam koruması sağlayan Xiaomi Redmi 9 Power'da IPS panel ekran çözünürlüğü olarak 1080 x 2340 piksel değerini veriyor. Parlaklık ise 400 nit gibi ideal bir seviyede. Günümüzün akıllı telefon ekranları özellikle AMOLED ile yüksek parlaklık modunda 800 nit'e kadar çıkabiliyor ancak bu da fazla. Xiaomi Redmi 9 Power bu noktada en ideal ekran parlaklığı kaç nit sorusunun cevabını veriyor. Yüzde 83.4 olan ekran / gövde oranı ise şu an için göze düşük gibi gelse de aslında yeterli denebilir.

Xiaomi Redmi 9 Power gerek büyüklüğü, gerekse buna bağlı olarak 198 gram olan ağırlığı nedeniyle yere düştü ekran kırıldı / çatladı gibi senaryolara oldukça açık. Eğer herhangi bir kazadan ötürü Xiaomi Redmi 9 Power ekran kırıldı / çatladı ise ekran değişimi yapmaktan başka çare yoktur. Günümüz için güncel ve başarılı sayılan 6.53 inç'lik IPS ekran ucuz ve uygun fiyat çerçevesinde temin edilebilir. Xiaomi Redmi 9 Power ön camı ise söylediğimiz gibi Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Günümüzde çok daha başarılı teknolojiler mevcut ve bu nedenle Xiaomi Redmi 9 Power ön cam kırılması gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. Xiaomi Redmi 9 Power ekran değişimi olduğunda ön cam da otomatik olarak yenilenmiş oluyor ancak ekran sağlam ise tek başına, sadece, yalnız ön cam değişimi yaptırmanızı tavsiye ederiz. Xiaomi Redmi 9 Power ekran değişimi işleminde orijinal veya orijinal görüntü kalitesi sunan yan sanayi A kalite ekran kullanmanızı tavsiye ederiz. Xiaomi Redmi 9 Power A kalite yan sanayi ekran hem uygun fiyatlı, hem de görüntü kalitesi olarak birebire yakındır.

Xiaomi Redmi 9 Power Pil Fiyatları

Xiaomi Redmi 9 Power'da mutlaka orijinal Xiaomi batarya kullanın.

Xiaomi Redmi 9 Power, model adından da anlaşılabileceği gibi güç odaklı bir akıllı telefon. Özellikle gücün yoğunlaştığı bölgenin pil olduğunu söylemeliyiz. 6000 mAh kapasitedeki pil sınıfı için en iyi değerlerden. Firmanın açıklamalarına göre üç yıla kadar pilin performansı konusunda ciddi bir değişim olmayacağı söyleniyor. 6000 mAh kapasitedeki Xiaomi Redmi 9 Power bataryası 695 saat bekleme, 215 saat kulaklıkla müzik, 13.5 saat oyun, 26 saat 1080p video izleme, 45 saat yüksek kalite telefong görüşmesi ve 10 saat video kaydı işlemlerinin her birini ayrı ayrı tam bir şarjla gerçekleştirebiliyor. Xiaomi Redmi 9 kablosuz şarj desteği 18W gibi normal bir değerde. 6000 mAh kapasite düşünüldüğünde bu tam dolu bir şarj için biraz daha bekleyeceğinizi ifade ediyor ancak şarj çok uzun sürüyor veya hızlı şarj olmuyor ise farklı sorunları ele almak gerekir. Xiaomi Redmi 9 Power'ın kutusundan orijinal Xiaomi 22.5W şarj aleti geliyor. Bir dönüştürücü kullanımı ile başka bir telefonun şarj işlemi de desteklenenler arasında.

Günümüz için henüz erken ama Xiaomi Redmi 9 Power şarj sorunu yaşıyorsanız, şarj çok yavaş doluyor, şarja takınca şarj olmuyor, batarya ısınıyor, pil çok çabuk boşalıyor, oyunlarda kapanıyor, hızlı şarj olmuyor, yavaş şarj oluyor, yüzde 99'u geçemiyor gibi sorunlar yaşamaya başladıysanız batarya değişimi yapma zamanı gelmiş demektir. Normal şartlarda firmanın belirttiği üç yıl batarya performansı korunması ve yüksek miliamper değeri sunan batarya ile bu sürenin sonunda pili yıpratmış olmanız çok zor ancak telefonunuz eskimeye başladıkça bu tarzda sorunlar meydana gelebilir. Xiaomi Redmi 9 Power batarya değişimi işlemi için mutlaka orijinal batarya tavsiye ediyoruz. Orijinal batarya fiyatları diğerlerine göre daha makul gibi görünebilir ancak uzun vadede voltaj ve miliamper değerini gerçek anlamda sunması nedeniyle telefonunuzun performansı adına daha fazla önem taşıyor. Dandik denebilecek bir yan sanayi bataryanın akıllı telefonunuz için risk oluşturabileceğini asla aklınızdan çıkartmayın.

Xiaomi Ekran ve Pil Fiyatları

Xiaomi Redmi 9 Power ekran ve batarya değişimi aynı gün çözebileceğiniz sorunlardır fakat yedek parça seçiminde gösterdiğiniz özenin daha da fazlasını servis seçimine göstermeniz gerekiyor. Deneyimli Xiaomi teknik servisi kısa zamanda onarımı gerçekleştirerek cihazınızı size teslim edecektir ancak deneyimsiz işletmeler ve cihazı tanımayan işletmeler daha büyük sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Biz size ekran ve pil değişimi için en iyi teknik servis olarak teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. 15 yıldan beri İstanbul Kadıköy bölgesinde hizmet veren firma aynı güne ekran değişimi ve aynı gün batarya konusunda uzman. En ucuz Xiaomi yedek parçaları, Xiaomi ekran fiyatları ve Xiaomi batarya değişimi ücreti konusunda buradan WhatsApp üzerinden firmayla iletişime geçebilir ve sorununuzu çözebilirsiniz. Şehir dışında yaşayan kullanıcılar için de ücretsiz çift yönlü kargo ile Xiaomi tamiri imkanı sunuluyor.