WhatsApp, Mac uygulaması sürümünde arama yapma özelliğini geçen hafta başlattı. Aile üyeleri, arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla iletişim kurmak için WhatsApp'a güvenenler artık önemli bir kolaylığa sahipler. Bir Mac ile WhatsApp'ta nasıl arama yapacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Mac'te Sesli/Videolu WhatsApp Görüşmesi Yapmak

Her şeyden önce şu üç şeyden emin olun:

Mac'inizde en yeni WhatsApp uygulaması sürümüne sahip olmalısınız

Mac'iniz macOS 10.13 High Sierra veya daha yenisini çalıştırıyor olmalıdır

Aramalar için Mac'inize bağlı bir ses çıkış cihazı, mikrofon ve kamera olması gerekir. Kamerası olmayan cihazlarda görüntülü arama desteklenmez

WhatsApp, en iyi ses kalitesi için kulaklık önerir. AirPod'ları veya evde sahip olduğunuz herhangi bir kulaklığı kullanabilirsiniz.

Görüntülü veya sesli arama yapmak

Aramak istediğiniz kişiyle bireysel sohbeti açın

Ekranın sağ üst köşesindeki Görüntülü Görüşme simgesine tıklayın

Çağrı sırasında, mikrofon simgesine tıklayarak veya kamera simgesine tıklayarak kameranızı kapatabilir veya mikrofonunuzun sesini kapatabilirsiniz. Aramayı bitirmek için, "Bitir" üzerine tıklayın.

Sesli ve görüntülü aramalar arasında geçiş yapma

Bir kişiyle sesli arama yaparken, video aramasına geçme talebinde bulunabilirsiniz. Sesli aradığınız kişi, aramayı değiştirmek için "Tamam" veya "Değiştir"i veya reddetmek için "İptal"i tıklayabilir.

Arama sırasında imleci Kamera simgesinin üzerine getirin

Kamera simgesine tıklayın

Kişi kabul ederse sesli arama anında video aramasına geçecektir.

Şimdilik yalnızca tek bir kişiyle sesli veya görüntülü görüşme yapabileceğinizi unutmayın. WhatsApp, Mac uygulamasındaki bu yeni işlevle ilgili en iyi deneyimi sunmak için çalışmaya devam ediyor ancak grup görüşmeleri yapma olanağına sahip güncellenmiş bir sürüm yayımlama sözü de verdi.

WhatsApp üzerinden gönderilen tüm aramaların ve mesajların uçtan uca şifrelemeye sahip olduğunu belirtelim.