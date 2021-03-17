Samsung'un Android 11'i olabildiğince çok cihazına sunmaya devam ediyor ve henüz yavaşlama belirtisi göstermedi. Bugünün şanslı kazananı 2019'da piyasaya sunulan Galaxy A70 oldu. Bu telefon geçen yılın Şubat ayında Android 10 aldı ve şimdi One UI 3.1 alıyor. Android 11 tabanlı güncelleme başta Mayıs ayı için planlanmıştı ancak programın çok ilerisinde yayımlanarak şaşırttı.

Samsung Galaxy A70 İçin Android 11 ve One UI 3.1 Güncellemesi

Güncelleme şu anda Ukrayna'da yayılıyor ve şüphesiz yakında Türkiye gibi daha fazla ülkede çıkacak. Kablosuz olarak kullanıma sunulan güncelleme A705FNXXU5DUC6 adını taşır ve Ukrayna'dan gelen haberlere göre beraberinde Mart 2021 güvenlik yamasını da içerir. 1,9 GB'lık bir indirme boyutuna sahip olduğundan bağlantınızın biraz hızlı olmasını isteyeceksiniz.

Samsung Galaxy A70 kullanıcıları için gerçekten daha iyi bir haber olamazdı. Ülkemizde durum farklı olsa da son zamanlarda fiyatı oldukça azalan ve sunduğu 6.7 inç ekrana kıyasla hafif gövde yapısı ve Super AMOLED paneli ile göz dolduran bir cihaz. Tek zayıf noktasının bas tarafında geride kalan hoparlörü olduğu söylenebilir.

Her zaman olduğu gibi güncellemenin dağıtımı büyük olasılıkla aşamalı olacak, bu nedenle her ülkedeki tüm Galaxy A70 birimlerinin güncelleme bildirimini alması birkaç gün sürebilir. Sabırsızsanız, Ayarlar> Yazılım güncelleme> İndir ve yükle seçeneğine ara ara giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.