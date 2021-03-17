Bu kez Xiaomi Redmi 9A ekran ve batarya değişimi hakkında konuşacağız. Xiaomi Redmi 9A özellikle günümüzde halen geçerliliğini koruyan bir model ve fiyatına göre performansı ile 2000 TL altı fiyata en iyi akıllı telefonlar arasında kendisini gösteriyor. 30 Haziran 2020'den beri satışta olduğunu düşünürsek Xiaomi Redmi 9A'nın hala güncel bir model olduğundan bahsedebiliriz. Xiaomi Redmi 9A teknik özellikleri bakımından çok çok ileri düzey değil ancak özellikle ekran ve bataryayı önemseyen, akıllı telefona da fazla para vermek istemeyen kullanıcılar için oldukça iyi bir konumda bulunuyor. Açıkçası bazı akıllı telefon kullanıcıları ekranı iyi ve pili güçlü olan akıllı telefonlar arasında araştırma yapıyor. Xiaomi Redmi 9A burada nokta atışı yapan bir model. Ekran ve batarya konusuna ayrıca değineceğiz; konumuz Xiaomi Redmi 9A ekran ve batarya değişimi ancak şimdi teknik özellikleri ve 2000 TL altı fiyatta bize sunulanlara biraz göz atmakta fayda var. İlk etapta Xiaomi Redmi 9A renk seçenekleri gri, mavi ve yeşil olarak satışa sunuluyor diyerek sözlerimize başlayalım.

Xiaomi Redmi 9A işlemcisi ve bellek miktarı nedir sorusu elbette ilk akla gelenlerden… Xiaomi Redmi 9A, MediaTek'in Helio G25 işlemcisini 2 GB RAM ile birlikte sunuyor. Ek olarak sunulan depolama alanı da 32 GB seviyesinde. Çift nano SIM kart destekli ve ayrıca bir de Micro SD kart kullanımına izin veren tepsi sayesinde dilediğiniz ölçüde hafıza artışı yapabilmeniz mümkün. İşlemci ve bellek gündelik işler için beklentileri karşılıyor hatta HD çözünürlükte videoları bile rahatlıkla izlemenizi sağlayabilir ancak söz konusu oyunlar ise güncel olanlardan pek de fazla performans beklentisi içerisine girmemek gerekiyor. Xiaomi Redmi 9A oyun performansı olarak oyununa göre yeterli performansı sağlayacaktır ancak gerçek bir oyuncuysanız işlemci ve RAM olarak kesinlikle daha güçlü bir model seçmeniz şart. 13 MP çözünürlükteki arka kamera ve 5.0 MP çözünürlükteki ön kameranın da günü kurtarma amaçlı konulduğu anlaşılıyor. Dediğimiz gibi Xiaomi Redmi 9A, ekran ve batarya odaklı bir akıllı telefon.

Xiaomi Redmi 9A Ekran Değişimi Fiyatı

En ucuz ve en uygun Xiaomi ekran fiyatları için teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

Xiaomi Redmi 9A ekran özellikleri açısından neredeyse tüm kullanıcıların hoşuna gidecek bir akıllı telefon. Öncelikle Xiaomi Redmi 9A ekran boyutu olarak sunulan 6.53 inç değerinin oldukça detaylı ve kapsamlı bir kullanım ortamı sunacağını söyleyelim. Çözünürlük HD+ standardında 1600 x 700 piksel olarak sunuluyor ve çok üst düzey bir ekran beklentisi yoksa yine tatminkar düzeyde olacaktır. 20:9 en ve boy oranı, 1500:1 kontrast oranı ayrıca 400 nit parlaklık bir akıllı telefon ekranından beklenenleri fazlası ile karşılıyor. Xiaomi Redmi 9A AMOLED ekran kullanmamakla birçok yönden daha mantıklı bir hareket yapıyor. Öncelikle bu boyuttaki bir orijinal Xiaomi AMOLED ekran fiyatları oldukça yüksek. Bulabileceğiniz ucuz ve uygun fiyatlı Xiaomi AMOLED ekran fiyatları da olası bir ekran kırıldı veya ekran çatladı tarzında bir sorunda sizi pek memnun etmeyecektir ancak tercih edilen ekran IPS olduğu için Xiaomi Redmi 9A ekran değişimi biraz daha rahat bir işlem olacak. Xiaomi 6.53 inç ekran fiyatları özellikle IPS için oldukça uygun.

Xiaomi Redmi 9A ekran değişimi, aynı gün yapılabilecek bir işlemdir fakat burada asıl özen gösterilmesi gereken nokta teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmeniz. Bulacağınız Xiaomi teknik servisi cihazlar konusunda bilgili olmalı ve elinde yedek ekran stoğu tutmalı. Profesyonel bir teknik servis Xiaomi Redmi 9A düştü ekran kırıldı veya ekran çatladı gibi şikayetlerde aynı saat içerisinde ekran değişimi yapabilir. Ekranın sağlam olduğu ancak ön camın çatladığı Xiaomi Redmi 9A düştü ön cam çatladı gibi şikayetlerde ise kesinlikle orijinal ekranınızı değiştirtmeyin. Yalnız, sadece ve tek başına Xiaomi ön cam değişimi fiyatı çok daha uyguna gelecek bir işlemdir. Xiaomi ön cam değişimi işlemi nasıl yapılır merak ediyorsanız öncelikle ön cam ekrandan ayrılır, ekran gövde içerisinde kalır, cihaz ve kırık ön cama dair parçalar temizlendikten sonra yeni ön cam takılır. Xiaomi Redmi 9A ekran değişimi için A kalite, OEM, revize, orijinal ekran seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Düşük kalite yan sanayi veya nasıl kullanıldığından emin olmadığınız ikinci el ekran seçmeyin.

Xiaomi Redmi 9A İçin Yeni Batarya

Xiaomi Redmi 9A'yı ilk günkü şarj performansına döndürmek için orijinal Xiaomi batarya değişimi yaptırın.

Xiaomi Redmi 9A batarya kapasitesi olarak 5000 mAh gibi üstün bir değeri sunuyor. Hatta firmanın tanıtımlarında kullandığı ibareye göre bu tam şarj ile 34 günlük bekleme süresi gibi bir rekoru ifade ediyor. Xiaomi Redmi 9A şarj desteği ise 10W seviyesinde ve kutudan gelen adaptör de bu değerlere yönelik. Yani hızlı Xiaomi Redmi 9A hızlı şarj desteği var mı diye araştırma yapan kullanıcıların bu noktada hayal kırıklığına uğrama ihtimali var. 5000 mAh kapasitedeki bir bataryayı tam anlamıyla doldurmak ciddi zaman alacağı için günlük yaşamda bunu hesaplamakta fayda var. Öyle bir kafe veya restoranda 15 dakika şarjda tutarak çok da günü kurtaracak bir şarj elde etmeniz zor gibi. Fakat 5000 mAh kapasite kesinlikle başarılı. Xiaomi Redmi 9A şarj süresi normal kullanımla dört gün gibi çok ciddi bir değeri bulabiliyor. Elbette bu noktada nispeten orta seviye olarak değerlendirilebilecek donanımların da etkisi var ve güneş ışığı altı gibi ortamlarda ekran parlaklığı da yükseleceğinden genel kullanım süresi azalacaktır.

Xiaomi Redmi 9A batarya değişimi için araştırma yaptığınızda değişik fiyatlarda ve markalarda birçok seçenek karşınıza gelebilir. Biz size bu noktada kesinlikle orijinal batarya kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal Xiaomi batarya fiyatları kağıt üzerinde biraz daha yüksek fiyatlı olabilir ancak yüksek miliamper ve voltaj değerleri ile telefondaki entegre ve donanımların daha uzun ömürlü olmalarını sağlayacağından kesinlikle başka bir seçenek düşünülmemeli. Yan sanayi pil taktırma sonrası batarya şişmesi, oyunlarda ısınma, kasada açılma, patlama riski, şarj çok az gidiyor, çok geç şarj oluyor, şarj yarıda kalıyor gibi şikayetleri yaşamamak için mutlaka ve mutlaka orijinal Xiaomi batarya değişimi yaptırın. Xiaomi Redmi 9A batarya değişimi süresi bir saat kadardır. Ancak tıpkı Xiaomi Redmi 9A ekran değişiminde olduğu gibi profesyonel Xiaomi servisi tarafından bu işlemin yapılması faydanıza. Aksi halde ortaya daha sıkıntılı ve tabii maliyetli durumlar çıkabilir.

Xiaomi Kadıköy Servisi

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