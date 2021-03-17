Xiaomi Redmi 9T ekran ve batarya değişimi konulu yazımızla karşınızdayız. Xiaomi'nin 9 serisi ile beraber oldukça iyi bir çıkış yakaladığını artık herkes biliyor. Xiaomi Redmi 9T teknik özellikleri ve fiyatı açısından günümüzün en başarılı akıllı telefonları arasında. Elbette en üst seviye özellikleri sunmuyor ancak fiyatına göre sunulanlar son derece başarılı ve bu nedenle de Xiaomi'nin en fazla satan akıllı telefonları arasında bulunduğu aşikar. Xiaomi Redmi 9T dörtlü kamera grubu, 6000 mAh kapasiteli batarya, Qualcomm Snapdragon 662 işlemci ve 6.53 inç FHD+ ekran gibi öne çıkan özelliklere sahip. Suya karşı dayanıklılık, parmak izi bırakmayan gövde tasarımı ve etkileyici renklerle Xiaomi Redmi 9T kesinlikle başarılı bir akıllı telefon. Yazımızda Xiaomi Redmi 9T ekran ve batarya değişimi konusuna ağırlık vereceğiz ancak öncesinde 2021 yılı başında görücüye çıkan bu akıllı telefonu biraz daha hatırlamakta fayda var. Hatta Xiaomi Redmi 9T Android 10 ile geleceğine dair haberi de burada sizlerle paylaşmıştık.

Xiaomi Redmi 9T renk seçenekleri gri, turuncu, mavi ve yeşil şeklinde. Özellikle çift hoparlör, yüksek çözünürlükte ses, kaliteli ekran ve batarya süresi ile gençler için ideal bir telefon olan Xiaomi Redmi 9T, 4 GB veya 6 GB RAM'li olarak satın alınabiliyor. Depolama alanı olarak da 64 GB veya 128 GB tercih edilebiliyor. Elbette Micro SD kart yardımı ile 512 GB'a kadar kapasite artışı elde edebilmek de mümkün. SIM tepsisinde bağımsız olarak sunulan Micro SD kart yuvasının yanında iki adet de nano SIM yuvası bulunuyor; böylece yüksek hafıza ve çift SIM avantajından aynı anda faydalanılabiliyor. Xiaomi Redmi 9T ana kamera çözünürlüğü 48 MP gibi ideal bir seviyede. Xiaomi Redmi 9T kamera video kayıt çözünürlüğü olarak 1080p değerini sunuyor bu konuda da yeterli kalite elde ediliyor ancak en azından burada 4K desteği olması cihaza daha da fazla yakışabilirdi. Dörtlü kamera grubundaki diğer üyeler 8.0 MP ultra-geniş açı kamera, 2.0 MP makro kamera ve 2.0 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Xiaomi Redmi 9T Ekran Değişimi Fiyatı

IPS ekran kullanması sebebiyle Xiaomi Redmi 9T ekran değişimi fiyatı ucuz ve uygun fiyatlı şekilde çözülebiliyor. Aynı gün ekran değişimi yaptırmak için teknoway / cepmarket.com.tr 'ye ulaşın.

Xiaomi Redmi 9T ekran tipi ilk etapta AMOLED zannediliyor ancak gerçekte telefon IPS panel kullanıyor. Günümüzde artık IPS ekran kaliteleri oldukça yükseldiği için bu kesinlikle bir dezavantaj değil. Hatta Xiaomi Redmi 9T düştü ekran kırıldı veya çatladı gibi durumlarda tam aksine bir avantaj; çünkü AMOLED ekran fiyatları hiçbir zaman ekran değişimi işlemi baz alındığında kullanıcıları memnun edecek bir seviyeye düşemedi. Xiaomi Redmi 9T ekran değişimi dediğimiz işlemde kırık veya çatlak IPS panel sökülüp değiştiriliyor; ön cam değişimi de böylece gerçekleşmiş oluyor. Xiaomi Redmi 9T ekran özellikleri merak edilen bir konu, bundan da biraz bahsederek ekran fiyatları nedir ele alalım. 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 6.53 inç büyüklükteki FHD+ ekranda harika görüntüler elde etmenizi sağlıyor. 1500:1 kontrast ve 400 nit parlaklık değeri beklenen kaliteyi rahat bir şekilde sağlıyor.

Xiaomi Redmi 9T ekran değişimi için ekranın kırılması veya çatlaması şart değildir. Xiaomi Redmi 9T düştü ekrana görüntü gelmiyor, ıslandıktan sonra ekran çalışmıyor, ekran ışığı yanıyor ama görüntü yok, telefon açılıyor ama ekran gelmiyor gibi şikayetlerde de ekran değişimi yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum Xiaomi Redmi 9T ön cam değişimi ile ilgili. Bazı durumlarda Xiaomi Redmi 9T düştü ön cam kırıldı veya çatladı gibi şikayetler meydana gelebilir. Bu durumda ekranı sökmeden ön cam değişimi yapılması gereklidir. Böylece hem orijinal ekran cihaz içinde kalır, hem de boşu boşuna ekran değişimi yapılmayacağından daha az para ödemiş olursunuz. Xiaomi Redmi 9T ön cam değişimi, ekran değişimi işlemine göre daha ucuz ve uygun fiyatlıdır. Ekran değişimi işleminde mümkün olduğunca orijinal ekran tercih etmeye çalışın. A kalite görüntü sunan yan sanayi Xiaomi Redmi 9T ekran fiyatları da oldukça makuldür ve görüntü kalitesi olarak beklentilerinizi karşılayacaktır.

Xiaomi Redmi 9T Batarya Değişimi

Xiaomi Redmi 9T pil performansını korumak için yüksek miliamper değerine sahip orijinal pil değişimi yaptırmalısınız.

Xiaomi Redmi 9T batarya özellikleri açısından takdiri hak ediyor ve şarj süresi en iyi olan akıllı telefonlar arasına yerleşiyor. 6000 mAh kapasitedeki batarya tam bir şarjla ayrı ayrı 28 gün bekleme, 56 saat görüşme, 195 saat müzik dinleme ve 17 saat video izleme gibi uzun ömürler sunuyor. Daha da önemlisi Xiaomi Redmi 9T ağırlığı olan 200 gramlık değerin 6000 mAh kapasiteli bataryaya rağmen sunulmuş olması. Bize göre en önemli detaylardan birisi elbette 6000 mAh kapasitedeki bu bataryanın döngü ömrü; yani kaç kez şarj edilebildiği… 25 derecede gerçekleştirilen testlerde Xiaomi Redmi 9T batarya ömrü 1000 şarj döngüsü üzerine çıkıyor ve bu da yaklaşık olarak dört yıldan fazla uzun kullanım süresi ve benzer akıllı telefonlara göre yüzde 20'lik bir avantaj sağlıyor. Tabii farklı kullanım senaryolarına göre Xiaomi Redmi 9T bataryası daha fazla yıpranabilir ve hızlı şarj olmuyor, çok yavaş şarj oluyor, şarj olurken ısınıyor, şarj tam dolmuyor, oyun oynarken yeniden başlıyor, şarj azalınca ekran ışığı titriyor gibi sorunlar batarya değişimi zamanı geldiğini ifade eder.

Eğer Xiaomi Redmi 9T batarya performansı sizi memnun edemiyorsa pil değişimi şarttır. Bu konuda araştırma yaptığınızda Xiaomi pil fiyatlarının ucuz ve uygun fiyat seviyesinde olduğunu göreceksiniz. Teknik servisler için de bu işlem çok pahalı değildir fakat batarya değişimi ve ekran yenileme gibi tüm işlemlerde ayrıca bunların dışında kalan şarj soketi değişimi, kulaklık girişi tamiri, arka kapak yeniletme gibi işlemlerin tümünde profesyonel Xiaomi servisi ile hareket etmeniz gerekir. Deneyimsiz servisler cihazınızda daha geniş çapta bir soruna neden olabilir veya düşük kaliteli yedek parçalarla memnun olmayacağınız bir işlem gerçekleştirebilir. Xiaomi Redmi 9T batarya değişimi sonrası yeniden başlatma sorunu, videolarda şarj çok çabuk azalıyor, oyuna girince şarj çok hızlı bitiyor, şarj dayanmıyor gibi sorunların temelinde yüksek miliamper ve voltaj değerlerini sunamayan düşük kalite yan sanayi bataryalar vardır. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka orijinal Xiaomi batarya fiyatları araştırarak bu yönde bir tercih gerçekleştirin.

İstanbul'da Xiaomi Teknik Servisi Tavsiyesi

Akıllı telefonu ile sorun yaşayan herkes mümkün olduğunca bu işin üstesinden hızlı şekilde gelmeyi ister. Hızlı akıllı telefon tamiri de ancak yılların deneyimi ve cihazlara karşı kazanılmış el alışkanlığı ile mümkündür. Aksi halde hiçbir şey istediğiniz gibi olmayacaktır. Biz size en geniş Xiaomi yedek parça seçenekleri sunan, uygun fiyatlı işçilik ve ucuz teknik servis ücreti konusunda memnun olacağınız teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Kadıköy'de 15 yıla yakın süredir teknik servis alanında hizmet veren firma şu ana kadar 5000'den fazla cihazı tamir ederek yüzde 100'e varan bir müşteri memnuniyeti sunuyor. Sadece Xiaomi Redmi 9T ekran ve batarya değişimi konusunda değil cihazınızla ilgili yaşadığınız veya yaşayabileceğiniz tüm sorunlarda firmadan destek alabilirsiniz. Eğer İstanbul'da değilseniz çift yönlü ücretsiz kargo hizmeti ile şehir dışından kargo ile Xiaomi telefon tamiri de yaptırabilirsiniz. Firmaya WhatsApp'tan ulaşmak için buraya tıklayın.