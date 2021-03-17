Xiaomi'nin kullanıcı arayüzüne sahip katlanabilir prototip telefonu bu yılın başlarında casus fotoğraflarında sızdırılmıştı ve şimdi cihazın arka tarafını ortaya çıkaran daha fazla fotoğrafımız var. Görünüşe göre Mi Mix serisinin bir parçası olacak ve tıpkı Galaxy Fold serisi ve Huawei Mate X2 gibi içe katlamayı benimseyecek.

Xiaomi'nin Katlanır Telefonu Görüntülendi

Görüntüler telefonun boyutunu ortaya koyuyor ancak bu fotoğraflarda ekran yok. Üçlü kamera kurulumu göze çarpıyor ve şimdilik sadece bir yer tutucu olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle son tasarım değişebilir. Değişmeyecek olan şey kameraların yatay hizalanmasıdır.

Diğer yandan Mix logosuyla karşılaşmak bizi gerçekten şaşırttı, çünkü Mix ailesinden mağaza raflarına çıkan son telefon iki yıldan fazla bir süre önce Mi Mix 3'tü.

Mix ismi genellikle geleneksel tasarımdan bir adım önde olan telefonlar için kullanılıyor ve Xiaomi'nin katlanır telefonu tam olarak böyle bir ürün olmasa da hala market için bir tür yenilik olduğu düşünebilir. Ürün muhtemelen en uygun fiyatlı katlanır telefon olarak piyasaya sunulacak.