Dünkü Unpacked etkinliğinde Samsung’un uzun zamandır beklenen Galaxy A52 ve A72 orta sınıflarının piyasaya sürüldüğünü gördük. Bununla birlikte, Samsung'un bundan sonraki adımlarını görmek için sabırsızlanıyorsanız şimdi Evan Blass bize Ağustos ayına kadar sızdırılmış bir ürün lansmanı yol haritası sunuyor.

Samsung'un Telefon, Dizüstü ve Tablet Yol Haritası Ortaya Çıktı

Bu bilgilere dayanarak, bir sonraki Samsung Unpacked etkinliğinin 14 Nisan'da planlandığını ve PC'lere ve daha özel olarak Galaxy Book dizüstü bilgisayarlara odaklanacağını görebiliriz. Blass ayrıca yeni Chromebook'ların duyurulma olasılığından da bahsediyor.

Haziran ayında Galaxy Tab S7 Lite'ın çıktığını göreceğiz ancak kesin lansman tarihine henüz karar verilmemiş. Geçen ayki bir Geekbench listesi bütçe dostu tabletin Snapdragon 750G yonga seti ile geleceğini ortaya koydu.

Bir ay sonra ise başka bir bütçe dostu Galaxy A serisi telefonu A22 5G'yi göreceğiz. Şimdiye kadar bu telefon hakkında sahip olduğumuz tek söylenti Güney Kore'de 177 $ fiyat ile (200.000 KRW'ye) satılmasının beklendiği yönündeydi.

Yol haritasındaki son ve tartışmasız en ilginç lansman tarihi 19 Ağustos olarak açıklanmış ve bir FE Unpacked etkinliğine dair işaretler var. Büyük olasılıkla geçen yılki Galaxy S20 FE'nin halefini Galaxy S21 FE biçiminde göreceğiz. Şimdiye kadar bu cihazla ilgili olarak 128 / 256GB depolama varyantlarında ve Beyaz, Gri / Gümüş, Pembe ve Mor renklerde sunulacağı gibi birkaç parça bilgi gördük.