Fiyat / performans şampiyonlarından olan Xiaomi Redmi Note 8 ekran ve batarya değişimi nasıl yapılmalı? Eğer akıllı telefonunuzun başına küçük bir ekran kırılması veya çatlaması şeklinde kaza geldiyse veya uzun soluklu kullanımların sonrasında artık batarya iflas etmeye yaklaştıysa bu işlemlerin nasıl yapılacağını bilmenizde fayda var. Böylelikle hem doğru, hem de uygun fiyatlı bir tamir işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Sanıyoruz ki Xiaomi Redmi Note 8'den uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok. 2019 yılının Ağustos ayından beri hayatımızda olan bu model halen güncel birçok seçeneğe taş çıkartacak bir güce sahip. Hatta halen Xiaomi Redmi Note 8 için en iyi fiyat / performans telefonu listesinde desek hata etmemiş oluruz. Elbette Xiaomi Redmi Note 8'e bu denli sempati duymamızın nedenleri arasında kamera performansı, genel hız, ekran kalitesi ve batarya dayanıklılığı gibi birçok kriter var. Gelen son haberlere göre Xiaomi Redmi Note 8 MIUI 12.5 ve Android 11 güncellemesine de kavuştu.

Xiaomi Redmi Note 8 teknik özellikleri hızlı bir listelemek gerekirse 48 MP dörtlü kamera, Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 4000 mAh pil, 18W hızlı şarj desteği, önde ve arkada Gorilla Glass 5 cam, 6.3 inç FHD ekran ve daha iyi ses kalitesi için lineer hoparlör demek gerekir. Xiaomi Redmi Note 8 ekran / gövde oranı yüzde 90 gibi yüksek bir değerde. Renk seçenekleri olarak da beyaz, mavi ve siyah sunuluyor. Xiaomi Redmi Note 8'nin kamera kalitesinden birçok kullanıcının memnun olduğunu ve daha iyisini aramadığını söylemek lazım. 48 MP çözünürlükteki ana kamera 8000 x 6000 piksel çözünürlükteki fotoğraflara imza atabiliyor. Ayrıca gece fotoğrafçılığında kaliteyi yükselten teknolojiler, 4K video çekimi ve elektronik görüntü sabitleme gibi yenilikçi teknolojiler de Xiaomi Redmi Note 8'de yerini almış durumda. Bu kameranın eşlikçileri ise 8.0 MP çözünürlükte ultra-geniş açı kamera, 2.0 MP makro kamerası ve 2.0 MP de derinlik kamerası şeklinde sunuluyor.

Xiaomi Redmi Note 8 Ekran Değişimi

Xiaomi Redmi Note 8 ekran değişimi orijinal ekran ile yapılmalı fakat daha ucuz ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak A kalite yan sanayi ekranları da düşünebilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 ekran değişimi işleminden önce ekran özellikleri açısından bilgili olmakta fayda var. Xiaomi Redmi Note 8 ekran büyüklüğü bahsettiğimiz gibi 6.3 inç gibi harika bir değerde. Panel yapısı ise sanılanın aksine OLED değil IPS. Fakat yeni nesil Xiaomi ekranları kalite açısından AMOLED'i aratmayacak kadar başarılı. 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 1500:1 kontast, düşük mavi ışık sertifikası ve Corning Gorilla Glass 5 koruması gibi özellikler beklenen görüntü kalitesini fazlasıyla veriyor. Xiaomi Redmi Note 8'in ses kalitesi de son derece iyi. Yüksek kaliteli ekran ile birlikte lineer hoparlörün ses performansı birleşince oyun ve film performansı gerçekten de harika bir düzeye geliyor. Xiaomi Redmi Note 8 hoparlörü ayrıca ses dalgaları ile toz temizleme gibi ilginç bir özelliği de kullanıcılara sunuyor ve böylece zamanla hoparlöre toz kaçma ve kumaş artıklarının birikmesi sonucu tıkanma ve hoparlörden az ses geliyor sorunu yaşanmıyor.

Xiaomi Redmi Note 8 ekran değişimi için en iyi sonucu orijinal ekran değişimi ile alırsınız. Orijinal Xiaomi ekran fiyatları karşınıza gelecek diğer seçeneklerden biraz daha yüksek olabilir fakat garantili şekilde kafanız rahat eder. Bu noktada deneyimli ve en iyi Xiaomi teknik servisi nerede bunu da kesinleştirmeniz gerekli. Yazımızın sonunda bu konuda size bir önerimiz olacak. Unutmayın ki en kaliteli yedek parçayı bulsanız bile profesyonel bir işçilik olmadan maalesef filmi başa sararsınız. Xiaomi Redmi Note 8 ekran değişimi sonrası hassasiyet sorunu, dokunmatik yavaş algılıyor, ekran yavaş çalışıyor, telefon ağırlaştı gibi sorunların temelinde teknik servisle ilgili sorunlar vardır. Ayrıca ekran değişimi sonrası testlerin düzgün yapılması ve ön kamera ile sensörlerin bulunduğu grubun bağlantılarının da sağlam olduğundan emin olunması gerekir. Aksi halde Xiaomi Redmi Note 8 ekran değişimi sonrası görüntü titriyor, ön kamera çalışmıyor, görüşmelerde ekran kapanmıyor şeklinde sorunlar yaşayabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 Yeni Pil Fiyatı

Orijinal Xiaomi Redmi Note 8 pili biraz daha yüksek fiyatlı olabilir ancak uzun vadede daha kazançlı olmanızı sağlayacaktır.

Xiaomi Redmi Note 8 normal denebilecek 4000 mAh kapasitede bir bataryaya sahip. Yoğun kullanıma sahip kişilerin bir günü tek bir şarjla ancak çıkarabileceğini ve hatta ikinci şarja geçebileceğini söylemek gerekiyor. Xiaomi Redmi Note 8'de hızlı şarj desteği var mı dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, Xiaomi Redmi Note 8'de hızlı şarj destekleniyor ancak 18W gibi makul bir düzeyde. Xiaomi'nin yeni modellerinde bu değer çok ciddi şekilde tırmanışa geçti. Kutudan gelen 10W hızlı şarj aletine kıyasla daha hızlı bir şarj gerçekleştirmek istiyorsanız orijinal 18W Xiaomi hızlı şarj aleti satın almanızı tavsiye ederiz. Eğer Xiaomi Redmi Note 8 hızlı şarj olmuyor, şarjı çok çabuk bitiyor, batarya hemen boşalıyor, pil hemen bitiyor, çok yavaş şarj oluyor, pil çok ısınıyor gibi şikayetler almaya başladıysanız artık batarya değişimi yaptırma zamanınız geliyor demektir. Yaklaşık iki yıllık bir dönemin sonunda artık herhangi bir belirti olmasa da Xiaomi Redmi Note 8 batarya değişimi gündeminizde bulunması gereken bir işlem olmalı.

Xiaomi Redmi Note 8 batarya değişimi aynı gün gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Biz size batarya gibi hassas bir konuda ikinci el, kullanılmış ve çıkma gibi seçeneklerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer çok güvenilir Xiaomi teknik servisi bulduysanız bu konuyu ayrıca değerlendirebilirsiniz ancak yan sanayi ürünleri genelde tercih etmemeye bakın. Yan sanayiler de kendi aralarında iyi kalite ve kötü yan sanayi batarya olarak ayrılıyor. Yüksek miliamper değerini sunması, cihazın voltajına uyum sağlaması açısından önceliğiniz orijinal batarya değişimi yaptırmak olmalı. Orijinal Xiaomi Redmi Note 8 bataryası diğer seçeneklere göre biraz daha yüksek fiyatlıdır ancak akıllı telefonunuzun daha da uzun ömürlü olması adına mutlak bu yönde tercih yapmaya çalışın. Yan sanayi Xiaomi Redmi Note 8 bataryası performans kaybederek hızlı şarj özelliğini fazla uzun süre kullanmanızı engelleyebilir. Xiaomi Redmi Note 8 şarj işlemini de mutlaka orijinal Xiaomi şarj kablosu ve orijinal Xiaomi şarj adaptörü kullanarak yapın.

Xiaomi İstanbul Servisi

Xiaomi Redmi Note 8 ekran ve batarya değişimi sorun edilmesi gereken işlemler değil. Ekran değişiminde A kalite yan sanayi tercih ederek daha ucuz ve uygun fiyata Xiaomi ekran değişimi yaptırabilirsiniz. Tüm bahsettiğimiz işlemler aynı gün hatta aynı saat gerçekleştirilebilecek türden. Fakat Xiaomi entegre değişimi gibi işlemler daha kapsamlı bir arıza tespiti ve onarım aşaması gerektireceğinden biraz daha zaman alabilir. Biz size İstanbul'da 15 yıla yakın süredir telefon servisi olarak hizmet veren, 5000 cihazı aşkın onarım tecrübesine sahip teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek beş katlı teknoloji mağazasında en yeni Xiaomi ürünlerini de görüp deneyimleyebileceğiniz firma, ücretsiz kargo ile şehir dışı Xiaomi tamir hizmeti de sunuyor. Ayrıca adreste Xiaomi telefon tamiri veya moto-kurye ile Xiaomi onarımı gibi konularda bilgi almak için de buraya tıklayarak bir WhatsApp görüşmesi başlatabilirsiniz.