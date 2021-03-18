Bu yazımızda ülkemizde pek de fazla satılmayan Xiaomi Redmi Note 8T ekran ve batarya değişimi konusunu işleyeceğiz. Birkaç gün öncesinde Xiaomi Redmi Note 8 için de ekran ve batarya değişimi işlemlerine burada değinmiştik; aslına bakarsanız bu iki telefonun birbirinden çok da büyük farklılıkları yok. Belki de ülkemizde resmi olarak satışa sunulmamasının da en temel nedeni bu. Xiaomi Redmi Note 8T'nin T olmayan modelden yani Xiaomi Redmi Note 8'den farkları yakın saha iletişimi sağlayan NFC entegresi içermesi, bildirim LED'inin olmaması, RAM seçenekleri ve depolama alanlarındaki boyutsal farklılıklar şeklinde özetlenebilir. Xiaomi Redmi 8T RAM kapasitesi 3 GB / 4 GB iken diğer modelde 4 GB / 6 GB düzeyinden bahsedebilmek mümkün. Xiaomi Redmi Note 8T depolama alanı 32 GB / 64 GB / 128 GB iken kıyaslandığında sadece 32 GB seçeneği ile farklılaşabiliyor ancak bu model de sanıldığı kadar yaygın değil. Boyut ve ağırlıklar açısından da milimetrik farklardan bahsetmek mümkün. Xiaomi Redmi Note 8T ölçüleri 161.1 x 75.4 x 8.6 mm şeklinde. Xiaomi Redmi Note 8'de ise bu değerler 158.3 x 75.3 x 8.4 mm şeklinde. Xiaomi Redmi Note 8T ağırlık değeri ise 199.8 gram ve kardeşinden de bu anlamda sadece 9.8 gram daha ağır.

Xiaomi Redmi Note 8T renk seçenekleri mavi, beyaz ve siyah şeklinde; bu anlamda da bir farklılığa gidildiğini söyleyemeyiz. Xiaomi Redmi Note 8T öne çıkan özellikler 48 MP AI dörtlü kamera, ultra-geniş açı ve makro kamera, 6.3 inç ekran, Gorilla Glass 5 ön ve arka cam koruma, 4000 mAh batarya, 18W ve Type-C bağlantılı hızlı şarj, NFC desteği ve Qualcomm Snapdragon 665 şeklinde. Xiaomi Redmi Note 8T ekran / gövde oranı olarak yüzde 88.3'lük bir orana sahip ve nesline baktığımız zaman pek de fena sayılamayacağını söylemek gerek. 48 MP kamera kalitesi daha fazlasını aratmıyor çünkü 4K video kayıt çözünürlüğü ve elektronik görüntü sabitleme gibi yenilikçi özelliklere sahip. Görüntülerdeki bozulmayı düzelten 120 derece geniş açı kamera ile yaklaşık 2.2 kat daha hızlı şekilde fotoğraf çekebilirsiniz. 25 kademeli arka plan derinliği ayarlamanızı sağlayan derinlik sensörünün ortaya çıkardığı sonuçlardan da etkilenmemek imkansız. Asıl konumuz Xiaomi Redmi Note 8T ekran ve batarya değişimi olduğu için ekrana ve bataryaya dair özelliklere de yazımızın ilerleyen kısımlarında değiniyor olacağız.

Xiaomi Redmi Note 8T Ekran Değişimi

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Xiaomi Redmi Note 8T ekran özellikleri açısından beklentileri karşılamayı başarıyor. 6.3 inç ekran büyüklüğü ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip FHD+ ekrandan memnun olmama şansı yok. Xiaomi'de genelde Note ibaresi görüldüğü zaman ekranın AMOLED olabileceği akıllara geliyor ancak bu model IPS ekran tercihi yapmış. Dolayısı ile Xiaomi Redmi Note 8T düştü ekranı kırıldı, darbe aldı ekranı çatladı veya sıvı teması sonrasında ekrana görüntü gelmiyor gibi şikayetlerde Xiaomi Redmi Note 8T ekran değişimi yapılması gerekiyor. Ekran onarımı veya tamiri oldukça zor olan bir parçadır ve özellikle darbe, düşme gibi ekran bütünlüğünü bozan durumlar için başka bir yol yoktur. Xiaomi Redmi Note 8T suya düştü görüntü gitti veya ekrana görüntü gelmiyor gibi durumlarda ise erken müdahale ve profesyonel teknik servis işlemleri ile ekranı kurtarmak düşük ihtimal de olsa mümkündür fakat bu kaza anakart arızası, entegre sorunu, kamera bozulması ve akla gelebilecek birçok sıkıntıyı daha sonradan tetikleyebileceği için mümkün olduğunca hızlı şekilde kasanın içinin açılarak sıvının kurutulması ve temizlenmesi gerekir.

Xiaomi Redmi Note 8T ekran değişimi ucuz ve uygun fiyata çözülebilir çünkü IPS ekran fiyatları günümüzde AMOLED ekran fiyatlarına göre oldukça makul. Bizim tavsiyemiz tabii ki orijinal Xiaomi ekran fiyatları araştırarak bu yönde bir karar vermeniz. Eğer seçeceğiniz teknik servisin elinde ikinci el, çıkma, kullanılmış Xiaomi ekranları da var ise böylelikle işlemi daha da ucuza getirebilirsiniz. Tabii bu noktada Xiaomi teknik servisine biraz daha güvenmeniz gerekiyor. Yan sanayiden doğrudan uzak durun demiyoruz çünkü A kalite görüntü sunan üst seviye yan sanayi Xiaomi ekranları da mevcut. Özellikle uygun fiyata alabileceğiniz en yüksek kaliteyi almak için A kalite yan sanayi Xiaomi ekran fiyatları araştırabilirsiniz. İşini profesyonel düzeyde yapan ve müşteri memnuniyeti önemseyen teknik servisler zaten size sorun yaşayabileceğiniz bir ekranı asla seçenek olarak dahi sunmaz. Zira Xiaomi ekran değişimi sonrası görüntü titriyor, ekran çok zor algılıyor, cihaz yavaşladı, ekran yavaş ilerliyor, renklerde sararma sorunu gibi türlü türlü sıkıntılar meydana gelebilir. Bu nedenle ekranda kalite önceliğiniz olmalı.

Xiaomi Redmi Note 8T Batarya Fiyatları

Xiaomi Redmi Note 8T batarya kapasitesi olarak 4000 mAh gibi tatminkar bir değer sunuyor. Eğer Xiaomi Redmi Note 8T şarjı az gidiyor, yavaş şarj oluyor, hızlı şarj olmuyor, oyunlarda şarj hemen boşalıyor, şarjı çok çabuk bitiyor, görüşmelerde kendi kendine kapanıyor, durup dururken kapanıyor, şarja takınca yeniden başlıyor, pili çok ısınıyor gibi sorunlar ortaya çıkmaya başladıysa batarya değişimi vakti yavaş yavaş geliyor demektir ve fazla gecikmemenizi tavsiye ederiz. Hemen hemen her akıllı telefon pili normal bir kullanım durumunda iki seneyi geçtikten sonra ciddi şekilde performans kaybına uğrar. Gerçek anlamda miliamper kapasitesini ve voltaj değerlerini sunamayarak hem kullanıcısını yarı yolda bırakır, hem de telefon için bir tehdit oluşturmaya başlar. O nedenle mutlaka yüksek kalitede ve hatta orijinal Xiaomi Redmi Note 8T batarya değişimi yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Xiaomi Redmi Note 8T batarya fiyatları yan sanayi ve diğer seçeneklerle kıyaslandığında az biraz daha yüksek olabilir ancak bu fark kesinlikle akıllı telefonunuzu daha uzun süre kullanma gibi artı bir katma değer olarak yaşamınıza eklenecektir.

Xiaomi Redmi Note 8T hızlı şarj desteği sunuyor ancak kablosuz şarj özelliği bu modeller için geçerli değil. Ek olarak ters şarj özelliği de mevcut yani bir Type-C dönüştürücü ile farklı bir telefonu da Xiaomi Redmi Note 8T'nin bataryası ile şarj edebilmeniz mümkün. Batarya veya şarj sisteminin yıpranması size ilk olarak Xiaomi Redmi Note 8T hızlı şarj olmuyor sorununu yaşatacaktır. Bu sorunun önüne geçebilmek için mutlaka orijinal Xiaomi şarj cihazı kullanın. Eğer kaybettiyseniz veya şarj cihazınızla ilgili bir sıkıntınız varsa biraz daha fazla ödeyerek Xiaomi orijinal şarj cihazı ve orijinal şarj kablosu satın alın. Böylelikle Xiaomi Redmi Note 8T batarya süresi açısından daha uzun ömürlü olabilir ve bu sürenin sonuna kadar da size hızlı şarj özelliğini kullandırabilir. Kullanılmış, ikinci el veya çıkma Xiaomi bataryaları bu noktada uzak durmanız gereken seçeneklerden. Xiaomi teknik servisi tavsiye ediyorsa ve sizin de aklınıza yatıyorsa sıfır olmayan bir parça alınabilir ancak bataryayı bu kapsamın dışında tutmanız gerekiyor. Uzun süre kullanılmış veya uzun süre kullanılmamış bataryalar size sürekli sorun çıkaracaktır.

Hangi Xiaomi Teknik Servisi?

Hangi Xiaomi teknik servisi? Günümüzde birçok markanın kendi teknik servisi çözümler için tam anlamıyla yeterli olmayabiliyor veya profesyonel düzeyde hizmet veren özel servisler kadar akılcı çözümler sunamıyor. Konu hangi Xiaomi servisi en iyi veya en iyi Xiaomi teknik servisi tavsiyesi olduğunda bakmak gereken birçok nokta var. Orijinal Xiaomi yedek parça seçenekleri, ucuz işçilik, kısa sürede tamir, aynı gün ekran değişimi, onarım sonrası müşteri memnuniyet garantisi, orijinal veya yan sanayi yedek parça / aksesuar seçenekleri gibi değerlendirilmesi gereken birçok yön var. Tabii ki en önemlisi de tecrübe. Biz size İstanbul Kadıköy'de 15 yıldan bu yana hizmet veren Xiaomi servisi olarak memnun kalacağınız teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. Şehir dışı kullanıcılar için de ücretsiz çift yönlü kargo ile aynı gün Xiaomi tamiri hizmeti veriliyor. WhatsApp'tan Xiaomi müşteri destek hattı bağlantısı kurmak için buraya tıklayın.