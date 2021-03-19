Samsung Galaxy A82 Döner Kameralı mı Olacak?

Samsung dün 2021 için Galaxy A orta sınıf serisinde başı çekecek üyeleri duyurdu – A52 ve A72 (ve A52 5G). Ancak şirketin yakın gelecekte Galaxy A82'yi de piyasaya sürmek için çalıştığı biliniyor. Dolayısıyla Samsung'un A serisi ile işi şu an için bitmedi.

Samsung Galaxy A82 Kamerasının Detayları

Galaxy A82, bir nesli (A81) atlıyor ve 2019'da çıkan Galaxy A80'in izinden gidiyor. Bu telefonun öne doğru dönen ve selfie görevi gören ana kamerası vardı ve çok yenilikçi bir yoldu. Bu sisteme ne isim verilir bilinmez ancak çok sık gördüğümüz bir şey değil.

A82'nin benzer bir döner kamera ile gelip gelmeyeceği hala belirsiz ancak yeni bir söylentiye göre ana arka kamera sensörü tıpkı A52 / A52 5G / A72 gibi 64 MP çözünürlüğe sahip olacak. Bununla birlikte, A82 için kullanılan sensör Samsung'un kendisinden değil Sony'den olabilir ve IMX686 adını taşıyabilir.

Önceki bir benchmark sonucuna göre Galaxy A82'nin büyük olasılıkla Snapdragon 855+ yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Bu da 2 yıl önceki çipset demek. Bu çipsetin yüksek performanslı çiplerine Snapdragon 860 deniyor ve bu yıl Qualcomm tarafından en yüksek performanslı 4G çipi olarak satılabilir ancak 860 hala resmileşmiş değil.

Galaxy A82'nin başlangıçta Güney Kore'ye gelmesi muhtemel görünüyor ve bundan sonra küresel bir sürüme dönüşüp dönüşmeyeceği hala belirsiz. Kore'de geçen Mayıs ayında piyasaya sürülen Galaxy A Quantum gibi, içinde bir kuantum rastgele sayı üreteci çipi olmasını bekliyoruz.