Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran ve batarya değişimi konulu yazımızla tekrar karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Xiaomi'nin Redmi Note ailesindeki Pro modelleri oldukça fazla seviliyor ve en fazla satan akıllı telefonlar listesi içinde daima varlar. Efsaneler arasına yerleşen Xiaomi Redmi Note 8 Pro'dan sonra Xiaomi Redmi Note 9 Pro da piyasaya damgasını vurdu. Hatta Xiaomi'nin gurur tablosunda olan bu modelin internet sitesinde dünya çapında 2019'un dördüncü çeyreğine kadar tamı tamına 110 milyon adet Xiaomi Redmi Note serisi akıllı telefon satışına ulaşıldığı yazıyor. Biz de sitemizde Xiaomi'nin en başarılı akıllı telefonları arasında bulunan Xiaomi Redmi Note 9 Pro hakkındaki gelişmeleri sık sık sizlere aktarıyoruz. Geçmiş tarihte burada paylaştığımız konuda da Xiaomi Redmi Note 9 Pro teknik özellikleri nedir konusuna açıklık getirmiştik ancak yine de kısaca bir hatırlamakta fayda var. Xiaomi Redmi Note 9 Pro işlemcisi üst seviye sayılabilecek Qualcomm Snapdragon 720G. RAM miktarı ise günümüzün performans seviyesinde olması gerektiği gibi 6 GB kapasitede. 128 GB depolama alanı mevcut ve istendiğinde SD kart ile 512 GB kadar daha artış yapılabilir.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro kamera özellikleri açısından en iyisi olmasa da bir tık altı düzeyde performans veriyor. 64 MP çözünürlükteki ana kamera daha iyisini aratmayacak türden ve dörtlü kamera grubunu oluşturan diğer elementler ise 8.0 çözünürlükte ve 119 derece geniş açı kamera, 5.0 MP makro kamera ve 2.0 MP derinlik sensörü şeklinde. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 4K video desteği sunuyor. Merak edilenlerden biri de Xiaomi Redmi Note 9 Pro'da ön kamera çözünürlüğü. 16 MP ön kamera çözünürlüğü ortalamanın üzerinde ve gerçekten iyi sonuçlar elde ediyor; kameran ön ekranda küçük bir daire içinde yer alıyor ve damla çentikten daha da belirsiz bir görünümde. Konumuz Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran ve batarya değişimi olduğu için detaylı ekran özellikleri ve batarya kapasitesi gibi noktalarda yazımızın ilerleyen kısımlarında ayrıca değineceğiz. Firma Xiaomi Redmi Note 9 Pro renk seçenekleri konusunu çok geliştirmeyerek beyaz, gri ve yeşil tonlarında modeller sunuyor. Bizim hoşumuza giden özelliklerden biri 150 çeşit titreşim desenine sahip motor oldu. Böylece telefonu cebinizden çıkarmadan çağrı, mesaj, uygulama bildirimi gibi birçok uyarıdan haberdar olabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Ekran Değişimi Fiyatları

Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran değişimi güvenilir ve profesyonel bir serviste yapılmalıdır. Bu anlamda size teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye edebiliriz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro güçlü donanımı, lineer hoparlörü ve başarılı ekranı ile gerçek bir multimedya telefonu. Merak edilen yönlerden biri hiç şüphesiz Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun ekranının kaç inç olduğu… 6.67 inç büyüklüğündeki ekran 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor ve yapı olarak da IPS bir panel barındırıyor. Kalite olarak kesinlikle memnuniyet garantisi sunacağına emin olabilirsiniz ancak elbette AMOLED'de olduğu gibi siyahlar tam koyu bir şekilde elde edilmediğinden 1500:1 düzeyinde bir kontrast oranına sahip. Açıkçası Xiaomi Redmi Note 9 Pro düştü ekranı kırıldı, Xiaomi Redmi Note 9 Pro darbe sonucu ekran çatladı gibi şikayetlerde IPS ekran değişimi hem daha ucuz, hem de işçilik yönünden daha uygun fiyatlı. Xiaomi orijinal ekran fiyatları her markada olduğu gibi konu AMOLED olduğunda daha da fazla yükseliyor. Üstelik IPS ekranlarda her zaman yan sanayi veya çıkma gibi seçeneklerle daha fazla karşılaşabileceğinizi unutmayın. Yan sanayi ve ikinci el ekranlar size çok daha uygun fiyatlı bir onarım bedeli çıkartabilir. Bu noktada işlemi yapacak olan Xiaomi teknik servisi biraz daha güvenilir olmak zorunda ki Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran değişimi sonrası hassasiyet sorunu veya renk problemi gibi şeyler yaşamayın.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran değişimi için mutlaka ekranın kırılması veya çatlaması gerekmiyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro açıldı ama ekranda görüntü yok, ekran ışığı yanıyor ama görüntü gelmiyor, görüntü karışık geliyor, telefonu yamultunca ekran gidiyor, ekranın içinde su buharı var, düştü görüntü gitti, telefon ısındı ve ekran gitti gibi şikayetler de yani ekran bütünlüğünün bozulmadığı durumlar da yeni bir ekran taktırma işlemi yaptırmanızı gerektirebilir. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran bozulma sebebi olarak eğer herhangi bir düşme veya darbe olmadığına eminseniz bataryanızı kontrol ettirmelisiniz. Eskimiş bir batarya orijinal de olsa düzenli voltaj sağlayamayacağı için ekran arızası ortaya çıkartabilir. Ayrıca hangi marka veya model olursa olsun mutlaka cihazın kendi orijinal şarj cihazı ve orijinal şarj kablosu kullanmaya çalışın. Böylelikle Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran arızası, entegre bozuldu, batarya şişti, kulaklık ses vermiyor şeklinde arızaları da tam anlamıyla engellemiş olursunuz. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ekran değişimi fiyatı tamamen seçilen yedek parça ile ilgili. Sıfır ekran fiyatı olarak A kalite görüntü kalitesi sunan yan sanayi ekranları da değerlendirmenizi öneririz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Şarj Sorunu

Xiaomi Redmi Note 9 Pro batarya değişimi işlemi bir süre sonra gerekli olabilir. Bu nedenle bataryanıza mümkün olduğunca iyi bakın.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 5020 mAh pil kapasitesi sunuyor. Genelde 4000 mAh seviyesi gördüğümüz için Xiaomi Redmi Note 9 Pro bu yönden avantajlı. Ek olarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro hızlı şarj desteği de 30W seviyesinde ve kutu içeriğinden orijinal 33W Xiaomi hızlı şarj adaptörü gelmesi bu noktada önemli. Eğer kullanıma bağlı olarak bir süre sonra Xiaomi Redmi Note 9 Pro hızlı şarj olmuyor, çok yavaş şarj oluyor, şarj olurken çok ısınıyor, şarja takınca şarj olmuyor veya yüzde 99'u geçemiyor gibi şikayetler oluşmaya başladıysa Xiaomi Redmi Note 9 Pro batarya değişimi fiyatı araştırmanın zamanı gelmiş demektir. Hızlı şarj desteği ancak kondisyonu yüksek bir bataryada, orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosu kullanımı ile ortaya çıkar. Kötü ve yan sanayi şarj aleti kullanımı da Xiaomi Redmi Note 9 Pro batarya sorunu yaşanması nedenleri arasındadır. Pil ömrünü koruma ve artırma için mutlaka orijinal Xiaomi aksesuarları tercih etmeye çalışın. Xiaomi Redmi Note 9 Pro kendi kendine kapanıyor, şarjı azalınca ekran titriyor, pil seviyesi azalınca yeniden başlatıyor, oyunlarda çok ısınıyor gibi şikayetler de bataryadan kaynaklanabilir. Yine de batarya değişimi öncesi profesyonel Xiaomi servisi tarafından incelenmesinde fayda var.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro batarya fiyatları araştırırken karşınıza gelebilecek en yüksek fiyat orijinal Xiaomi bataryası olabilir. Kimi teknik servislerde yan sanayi Xiaomi bataryası seçeneği karşınıza getirilebilir. Yan sanayi Xiaomi bataryası iyi midir veya kötü müdür diye düşünmeniz son derece doğal. Öncelikle söylemek istediğimiz şöyle bir şey var: Yan sanayi Xiaomi bataryaları da kendi içlerinde kalitelere ayrılıyorlar. Üst kalite yan sanayi Xiaomi bataryaları orijinale yakın bir performans gösterir yani yüksek miliamper değeri ve düzgün voltaj ile cihazınızı ilk aldığınız günkü verimine kavuşturabilir fakat yüksek kalite diye almayı planladığınız batarya eğer düşük kalite çıkarsa hızlı şarj özelliği kayboldu şikayeti ortaya çıkabilir veya Xiaomi Redmi Note 9 Pro batarya değişimi sonrası şarj sorunu veya yeniden başlama sorunu gibi türlü türlü şikayetler meydana gelebilir. Xiaomi Redmi Note 9 Pro şarj süresi özellikle hızlı şarj adaptörü sayesinde kısa sürüyor, bu nedenle olası adaptör sorunlarında da mutlaka yeni bir orijinal Xiaomi şarj adaptörü ve orijinal Xiaomi şarj kablosu almalısınız. Yüksek kalite ve hatta orijinal bir batarya kullanmanın telefonunuzun kullanım ömrü üzerinde ciddi bir etkisinin olacağını unutmayın.

En İyi Xiaomi Telefon Servisi

En iyi Xiaomi telefon servisi denebilecek bir teknik servisten beklentiniz nedir? Uygun fiyat, ucuz yedek parça, deneyimli teknisyenler, köklü geçmiş, fazla sayıda cihaz onarım tecrübesi, onarım sonrası garanti, hızlı tamir hizmeti, müşteri memnuniyeti, iyi ağırlanma, hatta şehir dışı kullanıcılar için ücretsiz kargo hizmeti… İstanbul Kadıköy'de hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr , en iyi Xiaomi teknik servisi olma konusundaki tüm kıstasları karşılıyor. 15 yıla varan süreyle telefon onarımı alanında profesyonel olarak hizmet veren firma, beş katlı teknik servis / mağaza konsepti ile kullanıcılarını ağırlıyor. En hızlı Xiaomi tamiri konusunda siz de bu farklı deneyimi yaşamak için mutlaka buraya tıklayın ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile tanışın. WhatsApp üzerinden olası arıza ve yaklaşık teknik servis ücreti konusunda da bilgi alabilirsiniz ancak en net ücret teknisyen kontrolü sonrasında ortaya çıkacaktır.