Amiral gemisi modellerden olan Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran ve batarya değişimi nasıl yapılmalı? Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max batarya sorunu belirtileri nelerdir? Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran kırıldı veya çatladı ise ne yapmalı; ekranın bozulduğu nasıl anlaşılır? Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max hızlı şarj olmama nedeni nedir? Bir akıllı telefonla yaşanabilecek sorunlar genelde ekran veya batarya ile ilgilidir. Normal şartlarda dikkatli bir kullanıcı Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekranı kırıldı, çatladı veya görüntü gelmiyor şeklinde bir şikayet yaşayamaz. Bu ancak kullanıcı hatası yani düşme, darbe alma, sıvı teması, kalitesiz batarya veya şarj aletlerinin ortaya çıkardığı elektriksel sorunlarla açıklanabilir. Fakat ne kadar dikkatli olursanız olun Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max batarya değişimi yaklaşık iki yıllık bir sürenin sonucunda ihtiyaç haline gelecektir. Yazımızda Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran ve batarya değişimi işlemlerinin ayrıntılarına detaylı şekilde değineceğiz. Ülkemizde pek fazla bilinmese de özellikle yurt dışı piyasalarda Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max adından sıkça bahsettiren ve en iyi Xiaomi akıllı telefonlar arasında yer almıştı.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max çıkış tarihi itibariyle yaklaşık bir yıldır aramızda olan bir seçenek. Hatta Xiaomi Redmi Note Pro Max teknik özellikleri açısından firmanın 10 ailesinin üst seviye başlangıç modellerine de oldukça yakın. Kısaca özetlemek gerekirse 64 MP ana kamera içeren dörtlü kamera grubu, 6.67 inç FHD+ ekran, Triple Corning Gorilla Glass 5 koruma, Qualcomm Snapdragon 720G işlemci, 32 MP ekran içi selfie kamera, 33W hızlı şarj desteği ve 5020 mAh batarya şeklinde iddialı özelliklerden bahsetmemiz gerekiyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran ve batarya özelliklerine yazımızın ilerleyen kısımlarında kapsamlı şekilde değineceğiz. Öncelikle dörtlü kamera grubundan bahsetmek gerek. 64 MP ana kamera dışında 118 derece ve 8.0 MP çözünürlükte geniş açı kamera, 5.0 MP makro kamerası ve 2.0 MP derinlik sensörü harikulade fotoğraflar için fazlası ile yeterli. Ayrıca P2i koruması gibi yenilikçi bir özellik de mevcut. Bu kaplama özellikle telefonun suya düşme sonucu korozyon gibi sorunlardan etkilenmesini engelliyor ve son derece faydalı.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Ekran Değişimi

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran değişimi ucuz ve uygun fiyatlı Xiaomi ekranları ile kolaylıkla halledilebilir. Bu konudaki sorularınız için teknoway / cepmarket.com.tr ile iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran değişimi gerektiren durumlar genelde can sıkıcıdır ancak akıllı telefonunuzun başına gelebilecek en kötü şeyin bu olmadığını düşünerek motivasyonunuz düşürmemelisiniz. İlk etapta Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran özellikleri nedir bilmekte fayda var. 6.67 inç büyüklüğü ile model adındaki "Max" takısının ekranını veren ekran, sanılanın aksine AMOLED değil IPS panele sahip ancak yine de harika bir görüntü performansı sunuyor. Dolayısı ile Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran kırılması veya ekran çatlaması gibi durumlarda IPS ekran fiyatları araştırarak bu yönde bir tercih yapmalısınız. Orijinal Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran fiyatları panel AMOLED olmadığı için sandığınızdan daha ucuz ve uygun fiyatlı olacaktır. 1500:1 kontrast değerine sahip olan ekranda 450 nit parlaklık ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük destekleniyor. Ayrıca ekranda kullanıma bağlı yağlanma ve parmak izi oluşumunu engelleyen özel bir kaplama da var. O nedenle önceliğiniz her zaman Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max orijinal ekran fiyatları araştırmak olmalı.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran değişimi aynı gün yapılabilir; ucuz işçilik ve uygun fiyatlı yedek parça ile hızlı onarım hizmeti veren birçok servisin olduğunu söyleyelim. Fakat biz ekran değişimi sonrası hiçbir sorun yaşamamanız adına size en iyi Xiaomi teknik servisi hangisi bu konuda tavsiyelerde bulunacağız ve doğru sonuca en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlayacağız. Unutmayın ki en Xiaomi teknik servis tavsiyesi olamayacak düzeyde yerler en iyi Xiaomi yedek parçaları kullansanız bile sonradan üzüleceğiniz sorunlara sebebiyet verebilirler. İşini profesyonelce yapan kurumlarda ise daha ucuz ve uygun fiyatlı Xiaomi ekran fiyatı alabilir ve işçiliği daha ucuz şekilde çözebilirsiniz. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekran değişimi mutlaka orijinal ekran ile olmak zorunda değildir. Fiyatına göre yüksek performans sunan A kalite Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekranlarını da düşünebilirsiniz. Çıkma, ikinci el, kullanılmış Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ekranları da her zaman değerlendirebileceğiniz bir seçenek olarak aklınızda olsun.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max Pil Değişimi Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max pil konusunda ileri düzey bir akıllı telefon. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max pil kapasitesi 5020 mAh gibi üst seviye bir değerde ve ayrıca bu üstün kapasiteyi ters şarj için de kullanabilirsiniz. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ters şarj özelliği, telefonun kendi bataryası ile başka bir telefon da şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max hızlı şarj desteği de bataryadan bahsederken ele alınması gereken bir detay. 33W hızlı şarj özelliği günümüzdeki akıllı telefonlar düşünüldüğünde epey geride ancak uzun süre 18W değerinin kullanıldığı düşünüldüğünde de gayet iyi. Kutu içerisinden orijinal Xiaomi 33W hızlı şarj cihazı gelmesi önemli bir detay çünkü Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max için orijinal Xiaomi 33W hızlı şarj cihazı fiyatı araştırdığınızda bunun anlamı daha iyi anlaşılabiliyor. 5020 mAh kapasitenin uzun zaman boyunca başınızı ağrıtmayacağı kesin gibi. Hatta şu 33W hızlı şarj ne kadar sürede şarj eder ondan da bahsetmekte fayda var: Yarım saatte bataryayı yüzde 0'dan yüzde 50'ye getirebiliyor.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max batarya sorunu kendisini değişik şekillerde ifade edebilir. Şarj hızlı bitiyor, pil tam dolmuyor, şarja takınca telefon çok ısınıyor, şarj azalınca ekran ışığı titriyor, telefon görüşmelerde kapanıyor, oyunlarda kendisini kapatıyor, videolarda görüntü titriyor gibi çoğu problem artık batarya değişimi zamanı geldiğini ifade eder. Biz size gerçek yüksek miliamper değerini tam olarak alabilmeniz ve telefonunuzun ihtiyaç duyduğu voltajı en doğru şekilde sağlayabilmeniz için orijinal batarya değişimi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Orijinal Xiaomi batarya fiyatları çok yüksek boyutta olmadığı için ucuz ve uygun fiyatlı Xiaomi pili aramaya ihtiyacınız yok. Düşük kalite yan sanayi ürünler ise asla akıllı telefonunuzu ilk aldığınız günkü pil performansına döndüremeyecektir. Hatta dandik pillerin hızlı şarj desteği çalışmıyor şikayetini daha ilk zamanlardan ortaya çıkardığı ve batarya değişimi sonrası yeniden başlama sorunu yaşattığı da bilinmektedir. Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max batarya değişimi işleminde mutlaka orijinal batarya kullanın.

Xiaomi Telefon Servisi

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