Bu yazımızda fiyat / performans telefonlarından olan Xiaomi Redmi Note 9 ekran ve batarya değişimi işlemlerinde dikkat edilecek noktaları ele alacağız. Xiaomi Redmi Note 9 bazı kullanıcılar tarafından oldukça sevilen, bazıları için de ön yargı ile yaklaşılıp pek de beğenilmeyen bir seçenek oldu. Hatırlayanlar olacaktır Xiaomi Redmi Note 9 çıkış tarihi 2020 yılı Nisan ayı sonuna doğruydu. Halen 2000 TL'nin üzerindeki bantta günümüz için fiyatına göre performansta en iyi Xiaomi akıllı telefonlar arasında bulunan Xiaomi Redmi Note 9'a bu şekilde acımasızca yaklaşılma nedeni ise Qualcomm yerine tercih ettiği MediaTek işlemci oldu. Elbette özelliklerin ailedeki Pro modeldeki gibi ileri düzey olacağını beklememek gerekiyor ancak çok ciddi şekilde oyun oynamıyorsanız Xiaomi Redmi Note 9 sizin için fazlası ile yeterli bir model olacaktır. Size daha önceden bu bağlantı üzerinden Xiaomi Redmi Note 9 teknik özellikleri hakkında bilgi vermiştik ancak tekrar bir üzerinden geçmekte fayda var. Xiaomi Redmi Note 9 işlemcisi MediaTek Helio G85. Sekiz çekirdekli olan bu işlemci 2.0 GHz saat hızına sahip ve 4 GB bellek kapasitesi ile günümüz için beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Xiaomi Redmi Note 9 kamera özellikleri açısından yeterli. Arka yüzeydeki dörtlü kamera grubu 48 MP ana kamera, 8.0 MP çözünürlükte 118 derece ultra-geniş açı kamera, 2.0 MP derinlik sensörü ve 2.0 MP makro kamerada oluşuyor. Bu noktada söylenebilecek tek eksi yön Xiaomi Redmi Note 9 4K video kaydı desteği olmaması. Yine de 1080p'nin yeterli olduğunu düşünen bir kitle olduğu için durumun dert edilmemesi gerekiyor. Xiaomi Redmi Note 9 selfie kamerası açısından başarılı. 13 MP çözünürlükteki ön kamera oldukça başarılı. Depolama alanı ise 128 GB olarak sunuluyor ve Micro SD kart takviyesi ile ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanması mümkün. Asıl konumuz Xiaomi Redmi Note 9 ekran ve batarya değişimi olduğu için ekran ve batarya tarafında sunulan özelliklere yazımızın ilerleyen kısımlarında yer vereceğiz. Xiaomi Redmi Note 9 'da kızılötesi özelliği var yani bir uzaktan kumanda gibi kullanabilirsiniz. NFC özelliğine önem veriyorsanız Xiaomi Redmi Note 9'da bu desteğin sunulmadığını da söyleyelim.

Xiaomi Redmi Note 9 Ekran Değişimi

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Xiaomi Redmi Note 9, 6.53 büyüklüğünde bir ekrana sahip. Özellikle büyük ve kaliteli bir ekran arayan kullanıcılar fazlası ile memnun olacaktır. 1080 x 2340 çözünürlük değeri çağımızın en iyileri arasında ayrıca 450 nit parlaklık da AMOLED'in yüksek parlaklık kalitesini aratmıyor. Xiaomi Redmi Note 9 ekran tipi olarak IPS tercih ediyor ve böylece toplamda daha uygun bir fiyat ortaya çıkmış oluyor. AMOLED ekran fiyatları haliyle cihazların fiyatını da olumsuz etkiliyor ve arıza durumlarında orijinal Xiaomi IPS ekran fiyatları AMOLED ekran fiyatları ile kıyaslandığında çok daha ucuz ve uygun fiyatlı. Her ne kadar Gorilla Glass 5 gibi üstün bir korumaya yer verilmiş olsa da aslında bunun ön cam için etkili olduğunu ve Xiaomi Redmi Note 9 düştü ekran kırıldı / çatladı, görüntü gelmiyor, ekran gitti gibi şikayetleri azaltmayacağını bilmekte fayda var. O nedenle en başından beri her akıllı telefonun zarif de olsa bir kılıfla kullanılmasını öneriyoruz. Ancak bazı durumlarda ne yazık ki Xiaomi Redmi Note 9 ekran değişimi yapmak dışında bir çare kalmıyor. Üstelik düşme ve darbe alma dışında elektriksel arızaların sonrasında da Xiaomi ekranının zarar görebileceği unutulmamalı.

Xiaomi Redmi Note 9 ekran değişimi fiyatı seçeceğiniz ekrana göre değişiklik gösterebilir. Orijinal Xiaomi Redmi Note 9 ekran fiyatı tahmin edilebileceği gibi en yükseği ancak piyasada daha ucuz ve uygun fiyatlı Xiaomi ekranları olabileceği de unutulmamalı. Bu konuda Xiaomi teknik servisi ile görüşüp fikir almanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bulduğunuz Xiaomi teknik servisi firmanın en iyi Xiaomi telefon tamiri nerede yapılır sorusuna cevap niteliğinde olduğunu düşünüyorsanız mutlaka çıkma, ikinci el veya kullanılmış Xiaomi Redmi Note 9 ekran fiyatı öğrenmek istediğinizi de söyleyin. Eğer şansınız varsa revize Xiaomi Redmi Note 9 fiyatı da sorun. Tüm bu bahsettiğimiz seçenekler orijinal Xiaomi ekranlarıdır ve en ucuz ve en uygun fiyatlı Xiaomi ekran değişimi ancak bu şekilde yapılabilir. Eğer ucuz sıfır Xiaomi ekranı arıyorsanız orijinal kaliteye yakın sonuçlar veren yan sanayi A kalite Xiaomi ekranları da değerlendirilebilir. Her yan sanayi Xiaomi ekranı iyi değildir. Mutlaka üst seviye bir ekran olduğuna dair onayınızı alın. Hatta imkanınız varsa ekranı çalıştırıp önceden görün. Böylece Xiaomi Redmi Note 9 ekran değişimi sonrası dokunmatik hassasiyeti değişti veya renk kalitesi azaldı gibi sorunların önüne geçebilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 9 Pil Fiyatları

Xiaomi Redmi Note 9 batarya kapasitesi 5020 mAh ve bu değer ile birçok kullanıcının beklentisi karşılanacaktır. Xiaomi Redmi Note 9'da sunulan dengeli seviyedeki donanım özellikle günlük normal derecedeki bir kullanımla iki güne yaklaşan bir kullanım süresini garantiliyor. Fakat Xiaomi Redmi Note 9 tam anlamıyla bir hızlı şarj telefonu değil. Desteklenen hızlı şarj özelliği 18W seviyesinde ve böylece çok da hızlı olmayan bir hızlı şarj yapılabiliyor. Ancak yine de zamana bağlı olarak batarya yıpranması veya çok fazla navigasyon kullanımı, oyun oynanması, video izlenmesi gibi durumlar nedeniyle erken yıpranma Xiaomi Redmi Note 9 pil fiyatları araştırması yapmanıza sebep olabilir. Zaten Xiaomi Redmi Note 9 batarya eskime belirtileri diğer tüm telefonlarda olduğu gibi sebepsiz yeniden başlıyor, kendi kendine kapanıyor, çok yavaş şarj oluyor, şarj olurken çok ısınıyor, oyunlarda pil çok hızlı düşüyor şeklindedir. Xiaomi Redmi Note 9'u kesinlikle yıpranmış bir batarya ile birlikte kullanmanızı tavsiye etmeyiz. Hatta ikinci el bir cihaza sahipseniz hızlı şekilde bir teknik servis kontrolü yaptırmanız faydanıza.

Biraz önce ekran seçeneklerinden bahsederken söylediğimiz çıkma, yan sanayi ve ikinci el batarya için düşünülmemeli. Yüksek miliamper, doğru voltaj ve ilk günkü gibi kullanım rahatlığı için sadece ve sadece orijinal Xiaomi bataryaları ile Xiaomi Redmi Note 9 batarya değişimi işlemi yaptırın. Yüksek kalitede yan sanayi Xiaomi batarya fiyatları da makul seviyede ve teknik servisiniz tarafından tavsiye ediliyorsa düşünebilirsiniz fakat her yan sanayi de yüksek kalite sunacak diye bir şey yok. Zira Xiaomi Redmi Note 9 batarya değişimi sonrası yeniden başlatma sorunu, ekran ışığı titriyor, geç şarj oluyor, batarya şişmesi, şarj olmuyor veya yavaş şarj olma sorunu gibi birçok konuyu fazlasıyla duyduk. Dolayısı ile cihazınızdaki ekran, anakart ve diğer entegrelerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için Xiaomi Redmi Note 9 ucuz ve uygun fiyatlı pil arayışı yerine yüksek kaliteli ve hatta orijinal olanları bulmaya çalışın. Yan sanayilerin her ne olursa olsun orijinal kadar kaliteli olamayacağını bilmenizde fayda var ve eğer gözden çıkardığınız bir değilse mutlaka orijinal Xiaomi Redmi Note 9 bataryası alın.

Aynı Gün Xiaomi Tamiri

Xiaomi veya farklı bir marka fark etmez; telefonu arızalanan bir kullanıcının stres yaşaması normaldir. Xiaomi tamiri kaç gün sürer, veriler silinir mi, acaba tamir olur mu, fiyat ne kadar tutar, servis güvenilir mi, parça fiyatı yüksek mi, işçilik ne alırlar… Öncelikle en hızlı ve en güvenilir Xiaomi teknik servisi hangisi bu konuda size olan önerimize kulak verin. Unutmayın ki herkes hızlı olabilir ancak yüksek müşteri memnuniyeti ile hızı bir arada sunmak aranılan bir özelliktir. Biz size bu noktada 15 yıla yakın süre İstanbul Kadıköy'de hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr firmasını tavsiye ediyoruz. Eğer ziyaret etme şansınız varsa zaten ne kadar profesyonel olduklarını görebilir, teknisyeni izleyerek tamir yaptırma imkanına sahip olabilirsiniz. En ucuz Xiaomi yedek parçaları ve onarım ücretleri için buraya tıklayarak WhatsApp Xiaomi destek hattı üzerinden bir görüşme başlatmanızı tavsiye ederiz.