Vanilya ve Pro modelinden oluşan Black Shark 4 serisi 23 Mart'ta geliyor. Black Shark henüz her iki akıllı telefonun teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak bugün erken saatlerde Black Shark 4 serisinin 144 Hz yenileme hızına ve 720 Hz çok parmakla dokunma örnekleme hızına sahip 6.67 "Samsung yapımı E4 AMOLED ekrana sahip olacağını doğruladı. 720Hz ekranda ayrıca selfie kamerası için bir delik bulunur.

Black Shark 4: 6.67 İnç, 144Hz AMOLED Ekran ve Omuz Tuşları

Black Shark bize serideki her iki akıllı telefonun da bu AMOLED ekrana sahip olup olmayacağını söylemiyor, ancak Pro varyantının olacağını söylemek mümkün.

Black Shark daha önce Black Shark 4 serisinin Snapdragon 888 SoC tarafından destekleneceğini doğruladı ve birkaç resmi poster, vanilya modelinin en az iki renkte geleceğini ve arka panelin X şeklinde bir desene sahip olacağını ortaya çıkardı.

Ocak ayında Black Shark, Black Shark 4 serisinde 4.500 mAh batarya ve 120W şarj olacağını söyledi. Bu özelliği 8GB ve 12GB RAM seçeneklerine sahip olacak Pro modelinde kesin olarak göreceğiz.