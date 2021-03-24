Geçen yıl Apple'ın bir karar vermesi gerekiyordu – yüksek yenileme hızlı ekran mı yoksa 5G mi? Şirket yeni nesil ağları desteklemeyi seçti, bu nedenle iPhone 12 ailesi 60Hz ekranla kaldı. Analistlere göre iPhone 13 modellerinden en az ikisi de geçerli olacak.

iPhone 13'ler Samsung Yapımı LTPO AMOLED Ekranla Gelecek

UBI Research, Apple'a LTPS OLED paneller sağlamaya adanmış Samsung Display'in A3 fabrikalarının şirkete LTPO paneller üretecek şekilde dönüştürüleceğini aktarıyor.

LTPO teknolojisi ekran kare hızının hassas şekilde kontrolüne izin verdiği (LTPS'nin aksine) ve daha az güç kullandığı için özgün olarak Apple Watch için geliştirilmiş. Olumsuz yanı, bu yeni panellerin üretiminin daha zor olmasıdır.

Bu nedenle A3 fabrikalarının kapasitesi, bu yılın ilk yarısında dönüşüm tamamlandıktan sonra aylık 105.000 panelden (geçen yıl olduğu gibi) ayda 70.000'e düşecek.

Analistin bu raporu, iPhone 13 serisinin yenileme hızlarıyla ilgili ayrıntıları kapsamıyor. Ming-Chi Kuo'ya göre, Pro ve Pro Max 120 Hz ekranla gelecek, vanilya 12 ve 12 mini büyük olasılıkla bir yıl daha 60 Hz'e bağlı kalacak. Ayrıca, Pro modellerinde çentikler yerine delikler olabilir.

iPhone 13 serisini ne zaman bekliyoruz? Wedbush analisti Dan Ives'e göre Apple, salgının geçen yılki sunumu Ekim ayına itmesinin ardından bu kez Eylül ayı lansman programına geri dönecek.

Ancak hiçbir şey kesin değildir. Apple, yeni modellere son rötuşları yaparken ve tedarik zinciri üretimine bağlı olarak zamanlama değişebilir. Dolayısıyla, lansman etkinliğinin Eylül ayının üçüncü haftasından Ekim başına kadar ertelenme olasılığı hâlâ var.