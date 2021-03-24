OnePlus 9 Pro, Fluid Display 2.0 ve Warp Charge 50 kablosuz şarj sunuyor. Ayrıca ana kamerasında ısmarlama bir Sony IMX789 görüntü sensörüne sahiptir. 1,12 µm piksel, 48MP çözünürlüğe sahip 1 / 1,43 inç gibi büyük bir sensörle geliyor. Çift yerel ISO, Dijital Örtüşme HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) dahil olmak üzere en yeni kamera teknolojilerini sunuyor. Ve tabii ki OIS var.

OnePlus 9 Pro Özellikleri: Hasselblad Kamera, 120Hz Ekran ve Daha Hızlı Şarj

Bu sensör 12 bit RAW görüntüler üretir. Kamera uygulamasındaki özel Hasselblad Pro Modu, doğal bir görünüm ve his için fotoğraflarınıza ince ayar yapmanıza yardımcı olur. Ana sensör ayrıca 30 fps'de 8K video ve 120 fps'de 4K video kaydedebilir. Ana kameraya tek renkli çekimlerde yardımcı olması için 2 MP siyah beyaz kamera vardır.

Ultra geniş açılı kamera, başka bir Sony sensörü olan 50MP IMX766'dır. 1 / 1,56 inç sensör serbest biçimli lensin arkasındadır ve bu da fotoğraflarda kenar distorsiyonunu %1'e düşürür (tipik bir lens için %10-20'dir). Bu kamera, yalnızca 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekmesini sağlayan bir otomatik odaklama sistemine sahip.

Bu telefon periskopu atlayarak bunun yerine standart bir telefoto lens sunuyor. 3,3x optik büyütme (77 mm) sunarak sizi aksiyona 8 Pro'nun 3x lensinden biraz daha yaklaştırır. Buradaki 8MP sensör 1.0µm piksel ve OIS'ye sahip.





Yeni Fluid Display 2.0, OnePlus 9 Pro ile ilk kez sahneye çıkıyor. Genel kullanımda %50'ye varan güç tasarrufu vaat eden 6,7 inç LTPO panel söz konusu. Bu verimlilik, yenileme hızını en üst 120Hz'den 1Hz'e kadar (metin okurken veya Her Zaman Açık Ekranı gösterirken kullanılır) ayarlama yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Ekran, içeriğine de uyum sağlayabilir, örn. filmler için 24 Hz'de veya Fortnite için 90 Hz'de çalışır.

1440p+ ekran, E4 malzeme ve yerel 10 bit renk derinliği kullanılarak oluşturulmuş. Renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilmesi için ön ve arkada ortam ışığı sensörleri var. Tüm bunlar, DisplayMate'ten A+ puan aldırdı. Ekran da oldukça parlak ve 1.300 nit ile zirveye çıkıyor.

120 Hz yenileme hızı, oyun sırasında yanıt sürelerini iyileştiren 240 Hz'lik dokunma örnekleme hızı ile desteklenir. Oyun demişken, yonga setine bakalım.

Yonga Seti

OnePlus 9 Pro, tabii ki LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 888 tarafından desteklenmektedir. Yeni Cool Play kurulumu, 8T soğutma çözümüne dayanıyor, ancak ısıyı uzaklaştırmak için daha büyük bir buhar odası, daha kalın grafit levhalar ve daha fazla bakır folyo var.





Telefon standart olarak 8 GB RAM ile birlikte gelir, ancak 12 GB'a yükseltebilirsiniz. Temel depolama alanı, 256GB seçeneğiyle 128GB'dır. Fiyatları içeren bir tablo için bu makalenin altına bakın.

Yeni bir ekranın yanı sıra, bu telefon aynı zamanda Warp Charge 50 Wireless da sunuyor. Yeni kablosuz şarj cihazı ayrı olarak satın alınır ve iki bobin sunar, böylece 9 Pro dikey veya yatay olarak şarj edilebilir (örneğin, film izlerken). Tam %1-100 şarj yalnızca 43 dakika sürer.

Ancak gerçekten aceleniz varsa, telefonla birlikte gelen Warp Charge 65T kablolu şarj cihazını kullanabilirsiniz. 8 Pro şarj cihazından iki kat daha hızlıdır – %1-100, 29 dakika sürer, 8 Pro’nun 30W şarj cihazı bu süre içinde yalnızca %50'ye ulaşır. Ayrıca, SB Power Delivery'yi destekleyen diğer aygıtları şarj etmek için de kullanabilirsiniz: Dizüstü bilgisayar, güç bankası, Nintendo Switch vb. (PPS desteklenir).

Son olarak, telefonun donanımı hakkında biraz bilgi verelim. İki cam arasına sıkıştırılmış alüminyum bir çerçeveye sahiptir. Ön tarafta Gorilla Glass'ın kavisli bölmesi var, arka tarafta birkaç seçenek var. Yeni rengi yumuşak çift katmanlı mat kaplamalı Çam Yeşili'dir. Morning Mist, gümüşten siyaha bir gradyandır ve Stellar Black, kumtaşı görünümünü hatırlatan buzlu bir yüzeye sahiptir. Gövde, toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 olarak derecelendirilmiştir.