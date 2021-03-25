OnePlus 9, abisi Pro gibi Hasselblad kameradan payını alıyor. Ana modül eski IMX689 sensörüne sahiptir – 2×2 yonga üzeri lens, çift yerel ISO ve 12-bit RAW çıkışı ile 1 / 1.43 inç 48MP bir sensördür. DOL-HDR yerini geleneksel HDR'a bırakır. Pro'nun aksine OIS yok ve kamera yine 8K 30 fps modunda kayıt yaparken 4K 120 fps sunmuyor (4K 60 fps maksimum). Hasselblad Pro Modu, sensör değişikliğine rağmen hala yerli yerinde. Bu da biraz şüphe uyandırıyor.

OnePlus 9 Özellikleri ve Fiyatı

İyi haber şu ki, 50 MP ultra geniş kamera Pro ile aynıdır – serbest lenslidir ve 4 cm'de makro fotoğraflar çekebilen aynı IMX766 sensördür. 2MP monokrom kamera yine de yerinde ancak Pro'dan vanilyaya geçmenin en büyük kaybı telefoto kamera olmamasıdır.

Vanilya OnePlus 9 birinci nesil Fluid Display'e sahiptir, yani 120Hz yenileme modu sunar ancak uyarlanabilir değildir. Tıpkı 8T'de gördüğümüz gibi 1080p+ çözünürlüğe sahip düz 6,55 inç AMOLED paneldir. Yine de DisplayMate'ten bir A+ puan alır. HDR10+ sertifikalıdır ve 1.100 nit parlaklık sunar.

Telefon, yeni Cool Play soğutma sistemine sahip Snapdragon 888 yonga setinden güç alıyor. Telefon Pro ile aynı yapılandırma seçeneklerine sahip LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile donatılmış: 8 / 128GB ve 12 / 256GB.

Vanilya modeli ayrıca 4.500 mAh pil ve kablolu Warp Charge 65T (29 dakikada %1-100) ile birlikte gelir. Yalnızca 15W Qi şarjı desteklese de, ailenin kablosuz şarj özelliğine sahip Pro olmayan ilk modeli. Yalnızca Kuzey Amerika ve Avrupa sürümlerinde kablosuz şarj olacak.

Her iki OnePlus 9 modelinde de Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler ve ayrıca yükseltilmiş dokunsal geribildirim motorları bulunur. Her iki model de aynı selfie kamerasını kullanıyor – 16 MP sensör (IMX471, 1.0 µm), sabit odaklı f / 2.4 lens.

OnePlus 9, parlak bir görünüm veren yeni cam elyafı ile güçlendirilmiş bir polimer çerçeveye sahip. Üç renk mevcuttur: Winter Mist (hafif mor gradyan), Arctic Sky (mat mavi) ve Astral Black (parlak cam arka yüzün altında mat bir film).

ABD ve Avrupa'daki iki modelin fiyatları şu şekildedir: