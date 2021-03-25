Uzaktan Yapılabilecek İş Önerileri

Teknoloji, profesyonel dünya için artık her şey demek. Özellikle başlayan COVID – 19 küresel salgını sonrasında pek çok iş kolu işlerini uzaktan yürütebilmenin yollarını aramaya başladılar. Hatta ve hatta bazı iş yerleri, uzaktan çalışma şeklini sürekli hale bile getirdiler.

Uzaktan çalışma pek çok yönüyle büyük bir avantaj sağlıyor. Her şeyden önce şirketler için büyük bir masraf kalemi olan ofis giderlerini minimuma indiriyor. Uzaktan çalışma modelini benimseyen şirketler, çalışanlarının evlerinde şirkete ilişkin yaptıkları harcamaları karşılıyorlar. Bu harcamalar doğal olarak hiçbir zaman için ofis kira giderleri kadar yüksek olmuyor.

Uzaktan çalışan kişiler için iyi bir internet bağlantısı ve yaptıkları iş için gereken minimum donanıma sahip bir bilgisayar yeterli olacaktır. Bu donanımı sağlayan kişiler hem uzaktan çalıştıkları hem de diledikleri yerleri gezdikleri bir çalışma modeli geliştirmiş durumdalar. Bu çalışma modeli, elbette pandemiden önce çok yoğun olarak uygulanıyordu. Ancak pandemiye rağmen hem gezip hem çalışma şeklindeki uzaktan iş modelini benimseyen kişiler de mevcut. Uzaktan çalışarak gezme şeklindeki iş modeline dijital göçebelik ya da bilinen adıyla dijital nomad denmektedir.

Biz de her geçen gün daha çok talep gören para kazanma modeli uzaktan çalışma ile yapılabilecek iş önerilerini sizlerle paylaşmak istedik.

Videoya Müzik Ekleme Programı ile Video Klip Düzenleme

Uzaktan yapılabilecek işler içerisinde belki de en çok efor gerektiren ancak getirisi de o ölçüde yüksek olan bir iş modeli video klip düzenlemedir.

Burada bahsettiğimiz şey, video olarak çekilen her şeyi içine almaktadır. Özellikle günümüz eğlence sektörü, bu tip video düzenleme programlarının pratikleşmesiyle birlikte artık iyice eğlenceli videolar çekmek ve Youtube’a kaymış durumda. Dolayısıyla Youtube’a içerik üreten kişilere video klip düzenleme hizmeti vererek ciddi paralar kazanabilirsiniz.

Burada özellikle Youtube’u belirtmemizin sebebi, Youtube üzerine çalışan kişilerin genellikle daha zaman ve mekândan bağımsız bir çalışma modelini benimsiyor olmasıdır. Yoksa gerekli teknik bilgiye sahip olduktan sonra geleneksel bir basın kuruluşunda da video düzenleyici olarak çalışabilirsiniz. Kısacası videonun olduğu her yerde kendinize istihdam bulabilirsiniz.

Bunun için bilmeniz gereken en temel şey bir videoya müzik ekleme programı kullanmaktır. Burada size örnek olarak Movavi aracını gösterebiliriz. Bu aracı kullanarak dilediğiniz her türden videoyu kolayca düzenleyebilirsiniz.

Yayıncılık

Yukarıda belirttiğimiz video düzenlemenin dışında bu yayınları yapan kişiler olabilirsiniz. Her ne kadar artık yayın yapmak çok kolay olduğu için ne yazık ki bu işi bilen bilmeyen herkes bu tarz yayıncılık işleri yapsa da bunları yapmak için sadece bir kameranızın olması yeterli.

Bugün herkes bir yerlerde videolarını yayınlayarak insanlara hitap etmeye çalışıyor. Özellikle bu sektörde kazanılan paralar duyuldukça yayıncılık sektörü herkesin iştahını kabartıyor.

Eğer izleyicilerinize gerçekten onların ilgi duyacakları konularda kaliteli içerikler üretecekseniz ya da oyun dünyasına yoğun bir ilginiz varsa uzaktan Youtube ve Twitch yayıncılığı belki de uzaktan çalışmak isteyenler için en popüler mesleklerden biri.

İçerikYazarlığı

Yine tamamen uzaktan yapılabilecek ve nevi itibarıyla internet yayıncılığı ile mantık olarak neredeyse aynı olan bir uzaktan iş kolu da içerik yazarlığıdır.

İnternette yer alan milyarlarca site var. Her yeni internet sitesi de bu sitelerde yer alacak içerikler anlamına geliyor.

İnternetten para kazanmanın yollarından biri olan internette içerik yazarlığı yapmak başlı başına bir iş kolu. Dolayısıyla eğer kaleminize güveniyor ve her konuda içerik yazabileceğinize inanıyorsanız internet içerik yazarlığı tam size göre bir iş.

Gerek kendi sitenizi kurabilir gerekse de var olan bir internet sitesinin içeriklerini yazma işini kendi üzerinize alabilirsiniz. Her ne şekilde yaparsanız yapın kaliteli içerikler yazarak uzaktan para kazanabildiğinizi göreceksiniz.

Çevirmenlik

İşin niteliği itibarıyla tamamıyla uzaktan yapılmaya uygun işlerden biri olarak çevirmenlik gösterilebilir. Burada bahsettiğimiz tabii ki resmi anlamda gerekli tüm belgelere sahip olarak yeminli tercümanlık tarzında bir iş değil. Nitekim devletin müdahil olduğu durumlarda kendilerinden hizmet alınan çevirmenler bu tarz çevirmenlerdir.

Ancak bu tarz çevirmenler çok yüksek meblağlara iş yaparlar. Dolayısıyla düşük bütçe ile çeviri işlemleri yaptırmak isteyen kişilerin aradıkları işlerini gördürebilecekleri kişilerdir.

Burada yine devreye örnek olarak internet sitelerini farklı dillere çevirmeye başlayacak uzaktan çalışan çevirmenler girmektedir. Herhangi bir dili iyi biliyorsanız çevirmenlik uzaktan yapılabilecek işler arasında en favorilerden bir tanesidir.

Web Tasarım

Buraya kadar bahsettiğimiz işler doğrudan ya da dolaylı bir şekilde hep internet ile ilgiliydi. Zira uzaktan çalışmayı sağlayan şey de bizzat internetin kendisidir. Dolayısıyla profesyonel anlamda internet sitesi geliştirmek de yapılabilecek en iyi uzaktan işlerden biridir.

Günümüzde internet varlığı olmayan firmalar, pazarın büyük bir kısmına hitap edememeye başlayacaktır. Özellikle yukarıda bahsettiğimiz COVID – 19 şartları altında iş kollarında meydana gelen köklü değişmelerin ışığında herkes işlerini internete taşımaya çalışıyorken internet sitesi geliştirme işiyle uğraşarak çok ciddi meblağlar kazanmanın mümkün olduğu bir ortam söz konusu.

İnternet sitesi geliştiriciliği için yazılım bilmek elbette avantaj. Ancak yazılım bilginiz olmadan WordPress ya da Joomla gibi hazır içerik geliştirme sistemlerini kullanarak da birbirinden profesyonel ve şık internet siteleri geliştirebilirsiniz.

Sosyal medya uzmanlığı

Tıpkı internet siteleri gibi profesyonel sosyal medya hesapları, tüm firmalar için artık bir zorunluluk haline geldi denilebilir. Bu tip hesapları hazırlama, bu hesaplara içerik yükleme ve diğer konularıyla ilgilenme de başlı başına bir iş kolu.

Dolayısıyla sosyal medya ile ilgili konulara hâkim ve bu işi gerçekten fark yaratacak şekilde yapan kişiler, günümüzün en gözde dijital pazarlama uzmanları arasında yerini alacaktır.

Her ne kadar bu tip işleri doğru bir şekilde yapmadığı halde kendini sosyal medya uzmanı gibi tanıtan kişiler mevcutsa da zaman içerisinde bunlar elenecektir. İşini gerçekten hakkıyla yapan sosyal medya yöneticileri, günümüzde kendilerine sürekli iş bulabilirler.