Realme, telefonları en son Realme UI 2.0'a güncellemeye devam ediyor. Realme 7 akıllı telefon şimdi Açık Beta'ya katılmaya ve gelecek sürümü deneyimlemeye hazır durumda. Bilgiler şirketin Q2 2021 yol haritasının ayrıntılarını açıklamasıyla geldi. Şirket sunuma "Gen Z için Sorunsuz Eğlence" dedi ve hangi cihazların Erken Erişim için sırada olduğunu ortaya koydu.

Realme 7 Android 11 Açık Beta Güncellemesi ve Geleceği

Realme 7 için sunulan Realme UI 2.0 açık beta sürümüne herkes erişebilir. Sağ üst köşedeki dişli simgesiyle Ayarlar> Yazılım Güncelleme menüsünden erişebilirsiniz. Bununla birlikte, bazı gereksinimler var – telefonun en az 5 GB boş depolama alanı olması, en son güncelleme RMX2151PU_11.A.83 / RMX2151PU_11.A.87'de olması ve yükleme işlemi başladığında Realme 7 telefonunun en az %60 şarjda olması gerekiyor.

Sekiz Realme telefon Realme UI 2.0'ın Erken Erişim beta sürümünü alacak. Önümüzdeki aydan itibaren Realme X7 Pro cihazların güncellemeye katılması, ardından Mayıs ayında Realme X7 ve Realme C15 Qualcomm'un gelmesi bekleniyor. Haziran'da ise Realme X, Realme XT, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro ve Realme Narzo 20A için güncelleme yayımlanacak.

Realme Narzo 30 Pro ve Narzo 30A, bu telefonların çoğundan daha yeni ancak kutudan Android 10 ve Realme UI 1.0 ile çıktı. 2.0 beta sürümüne erken erişimlerin Q3 2021'de başlaması planlanıyor.