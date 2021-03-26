Samsung, iki akıllı telefon için daha Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini yayınladı – Galaxy A70s ve Galaxy A90 5G.

Samsung Galaxy A70s ve A90 5G, One UI 3.1 Güncellemesi

A70s için sunulan yeni yapı, A707FDDU3CUC6 sürüm numarasıyla gelir ve A90 5G'nin aygıt yazılımı ise A908NKOU3DUC3 sürümüne sahiptir. Her ikisi de Mart 2021 Android güvenlik yamasıyla birlikte sunuluyor.

Galaxy A70s bunu yazarken Hindistan'da One UI 3.1 ve Güney Kore'de A90 5G alıyor. Büyük sorunlar ortaya çıkmadıkça sunum yakında Türkiye gibi diğer ülkelere de yayılacak.

Bu akıllı telefonlardan birine sahipseniz ve henüz bir güncelleme istemi almadıysanız, cihazınızdaki Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.