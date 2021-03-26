Geçtiğimiz yıl, iOS ve Android cihazlar için Reface adlı bir uygulama yayınlandı. Uygulama ile kullanıcılar bir selfie çekiyor ve yüzlerini videolara, fotoğraflara, GIF'lere ve mim'lere ekliyor. Bu görüntüler tek dokunuşla paylaşılabilir. Ancak daha da tehlikeli olan, kullanıcının bir kişinin yüzünün hareketini bir fotoğrafa yönlendirmesine izin veren Avatarify adlı bir uygulama. Bu, herhangi bir fotoğraf seçilerek yapılır ve kullanıcının telefonundaki selfie kamerası ile, görüntüsü kullanılan bireyin (veya hayvanın) ifadelerini ve hareketlerini kontrol edebilir. Uygulama yalnızca iOS için kullanılabilir ve Şubat ayından bu yana altı milyondan fazla kez yüklendi.

Telefonla Deepfake Oluşturmak

Ancak bu akıllı telefon uygulamaları bazıları kadar tehdit edici değil. Örneğin hem iOS hem de Android için kullanılabilen Wombo, dudak senkronizasyonu videosu oluşturur; kullanıcı fotoğrafı ve şarkıyı seçer ve uygulama gerisini halleder.

Daha karmaşık deepfake programlarının aksine, bu uygulama birinin itibarını yok etmeye çalışmıyor. Asıl tüyler ürpertici bir şecere uygulaması MyHeritage'dır. Ölmüş akrabaların fotoğraflarını çeker ve onları hayata döndürür. "Derin Nostalji" olarak adlandırılan site, son dört hafta içinde 65 milyondan fazla insanı "hayata döndürdü".

Bu sitelerin tümü, görüntülerinin eğlence, hiciv ve tarihi yeniden yaratmak için kullanıldığını söylüyor. Ancak sorun şu ki, deepfake'lerin önemli bir dezavantajı var. Bu sorunu aşmanın bir yolu deepfake'i paylaşırken insanlara izledikleri şeyin gerçek olmadığını açıkça belirtmektir.

Bu ayın başlarında, ABD, Pennsylvania'daki bir kadın üç rakibinin takımdan atılması için kızının amigo koçlarına deepfake göndermekle suçlanması üzerine polisler tarafından tutuklandı. Annenin hazırladığı videoda bu kızlar çıplak, sigara içiyor ve vaping yapıyordu; fotoğrafların hepsi deepfake'di.