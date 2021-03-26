Xiaomi, 29 Mart etkinliğiyle iddialı açıklamalar yapmaya hazırlanıyor. Şirket 29 Mart'ta biri yeni sıvı lens teknolojisi ile gelen üç veya dört Mi 11 telefon ve uzun bir aradan sonra yeni bir Mi Mix telefon tanıtacak.

Xiaomi Kendi Çipini ve Mi 11 Ultra İçin Yeni Pil Teknolojisini Tanıtacak

Şirketin Mi 11 Ultra için bir silikon-oksijen anot batarya sunacağını ve ayrıca detayları bilinmeyen tamamen kendisine ait yeni bir çip tanıtacağını de öğrendik.

Mi 11 Ultra'nın bataryası süper hızlı şarj olacak ve şirkete göre Si-O2 teknolojisi cep telefonlarının daha ince olmasına ve daha hızlı şarj olmasına yardımcı olacak. Fikir “yeni enerji araçları”ndan ödünç alındı ​​ve nano ölçekli silikon malzemeyi negatif elektrot aracılığıyla birleştiriyor ve teorik olarak grafitten 10 kat daha fazla kapasiteye sahip olacak.

Xiaomi yeni çipset ile 2017'de piyasaya sürülen Surge S1 SoC'ye selam veriyor. Ancak yeni bir Surge S2 görüp göremeyeceğimiz belli değil.