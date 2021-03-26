Qualcomm, yeni birinci sınıf orta kademe yonga setinin ne olacağını açıkladı – Snapdragon 780G, 5nm üretim üzerine inşa edilen ilk yonga setlerinden biridir (Exynos 1080'den sonra) ve temelde 888'in basitleştirilmiş bir sürümüdür.

Yeni Snapdragon 780G Özellikleri: Amiral Gemisi Modemli 5nm Orta Sınıf Çipset

Kryo 670 CPU'nun bir referans noktası olmadan "%40 performans artışı" getirdiği tanımlanmış. 600 serisi çekirdekler en son Cortex-A78'den türetildiler, 768G yonga seti ise A76 tabanlı çekirdekler kullanmıştı ve bu da %40'lık bir performans artışını açıklıyor gibi görünüyor.

İlginç bir şekilde, 5nm ile üretilmesine rağmen, çekirdekler yalnızca 2,4 GHz'e kadar saat hızına sahip. Bu da 888'deki büyük çekirdeklerle eşleşiyor ancak bu amiral gemisi yonga 2.84 GHz'de Cortex-X1 ana çekirdeğine sahip.

GPU'ya geçersek, Adreno 642, performans açısından Snapdragon 855 ile 865 arasında yer almalıdır. Güncellenebilir sürücüleri ve HDR10'u destekler ve 1080p+ ekranları 144 Hz'e kadar çalıştırabilir.

Snapdragon 780G (SM7350-AB), 2,1 GHz frekansta ve 16 GB kapasiteye kadar LPDDR4 RAM'i destekler. Gerçek hayattaki performansı kağıt özelliklerinden tahmin etmek zor olsa da, bu yonga setinin gelecekteki en iyi kameralı telefonların bazılarında bulunacağı açıktır.

Üçlü spektrum 570 ISP'ye sahip ve 888'in biraz ayrıştırılmış bir versiyonu denebilir. Üçlü ISP, üç kameradan gelen görüntü akışlarının eşzamanlı olarak işlenebileceği anlamına geliyor; şimdiye kadar yalnızca yeni amiral gemisi yonga setlerinde mümkün olan bir şeydi.

Bu destek ISP, fotoğraflar ve videolar için 10 bit renk derinliğini de getirir. Dolayısıyla 2020 renk gamı ve birkaç popüler HDR formatında kayıt yapabilir: HDR10, HDR10+ ve HLG gibi. Sıfır Deklanşör Gecikmesi etkinken 84 MP'ye kadar tek bir kamerayı veya aksi takdirde 192 MP'ye kadar tek bir kamerayı idare edebiliyor.

Hexagon 770 AI motoru etkileyici bir 12 TOPS performans sunmakta. Bu, 768G'nin iki katı (5,4 TOPS) ve 865 / 870'in sunduklarına (15 TOPS) yakın. Bu performans premium orta sınıf segmentte hesaplamalı fotoğrafçılığın sınırlarını genişletecek.

Snapdragon 780G mükemmel bağlantı özelliklerine sahip. X53 5G modem, 3,3 Gbps'ye kadar en yüksek indirme hızları sunar. Ancak mmWave garip bir şekilde eksik.

Yine de, yerel bağlantı, FastConnect 6900 sistemi sayesinde Qualcomm'un en iyi çipi ile aynı seviyede. 3,6 Gb / sn'de 5G modemi bile aşan en yüksek hızlarla ve ("VR sınıfı" düşük önyükleme gecikmesiyle) Wi-Fi 6E'yi (6 GHz bandında 802.11ax) destekleyen birkaç şirketten biri. Bluetooth 5.2, Qualcomm’un gelişmiş ses özelliklerinin (özelleştirilebilir "Golden Ears" filtresi dahil) bir kısmıyla birlikte gelir.

Kablolu tarafında, çip, veri için normal USB 3.1 ve şarj için Quick Charge 4+ sunuyor. Snapdragon 780G ile güçlendirilecek ilk telefonlar önümüzdeki üç ay içinde çıkacak.