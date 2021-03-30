Xiaomi’nin Mega Lansmanı fazla uzundu ve bu yüzden ikiye bölünmesi gerekti – Part 1 dün birkaç Mi 11 cihazı ortaya çıkardı ve Part 2'nin bugün şirketin ilk katlanabilir cihazını gösterdiğini gördük. Ancak bundan çok daha fazlası olabilir, Xiaomi elektrikli otomobil işine girdiğini açıkladı.

Xiaomi'den Elektrikli Araba Markası: 10 Milyar $ Yatırım

Şirket önümüzdeki 10 yıl içinde 1.5 milyar dolarlık ilk yatırımla başlayarak tahmini 10 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair bir duyuru yayınladı. Xiaomi, elektrikli araç işini yürütmek için tamamen kendisine ait bir yan kuruluş kuracak. Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, bu yan kuruluşun da CEO'su olarak görev yapacak.

Elektrikli araç pazarı, akıllı telefon devleri için bir sonraki savaş alanı olacak gibi görünüyor. Apple, şimdilerde batarya, kendi kendine sürüş teknolojisi ve diğer donanım / yazılım özelliklerine odaklanıyor ve de otomobil parçalarını sağlayacağı bir ortak bulmaya çalışıyor.

Apple bu konuda yalnız değil, geçen ay Xiaomi'nin yerli rakibi Huawei'in de elektrikli arabalar yapmak istediği bildirilmişti. Doğrulanmamış bilgiler, şirketin Changan Automobile (devlete ait bir otomobil üreticisi), BluePark New Energy Technology ve diğer potansiyel ortaklara başvurduğunu iddia etti.

Samsung SDI, birkaç yıl önce Koreli dev bilgi-eğlence üreticisi Harman'ın bir başka şubesi olan elektrikli araçlar için pil üretiyor. Geçen yıl LG Chem'den ayrılan LG Energy Solutions da EV pilleri üretiyor.