Xiaomi'nin Mega Launch etkinliğinin ikinci günü bize kendisinin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Mi Mix Fold'u gösterdi, ancak sahnede teknoloji dışı bir duyuru daha vardı. Yeni Xiaomi logosu açıklandı ve Japon grafik tasarımcısı Kenya Hara tarafından tasarlanan yepyeni bir "hareketli" marka kimliği ortaya koyuyor.

Xiaomi'den Yeni Logo ve Marka Kimliği Açıklaması

Yeni logodaki en büyük değişiklik yuvarlak kenarlarıdır. Logonun yanında şirketin adına estetik açıdan daha hoş bir görünüm kazandıran yeni MI tipografisi de var. Xiaomi, marka kimliğine daha çevik bir görünüm istediğini ve önümüzdeki on yıla uyum sağlayacak çevik doğasını simgeleyen bir görünümü amaçladığını belirtiyor.