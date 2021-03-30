Xiaomi’nin son teknoloji Mix serisi, şirketin yenilikçi özelliklerle dolu ilk katlanabilir telefonu Mi Mix Fold ile döndü. Öyle ki, katlanır ekran telefonun en ilginç bileşeni bile olmayabilir. Geniş dahili ekran, 4:3 en boy oranına (1440p+ çözünürlük) sahip, 8.01 inç OLED bir paneldir. Bu, tablet boyutunda bir ekran ve Xiaomi, katlanabilir bir akıllı telefondaki en büyük ekran olduğunu iddia ediyor, ancak Huawei buna katılmayabilir.

Xiaomi'nin Katlanabilir Mi Mix Fold Telefonu ve Özellikleri

Birden çok yeniden boyutlandırılabilir pencereye sahip bir masaüstü modu basit bir üç parmak kaydırmayla başlatılır. Xiaomi cihazda diğer katlanabilir telefonlar tarafından kullanılan menteşelerden %27 daha hafif olan U şeklinde bir menteşe geliştirmiş. Güvenilirlik testi sırasında telefon 200.000 katlanma testinden geçirildi ve ardından 1 milyon katlanmaya kadar dayandı.

OLED paneli, HDR10+ ve Dolby Vision'ı destekler ve mükemmel renk doğruluğu (DCI-P3 renk alanı) sunar. Ekran 600 nit parlaklıkta ve 900 nit zirve değerinde ölçülmüştür.

Xiaomi Mi Mix Fold’un harici ekranı 6,52” boyutundadır, 840 x 2,520 piksel çözünürlüğe sahip bir AMOLED paneldir. Bu da 27:9 gibi oldukça geniş bir en boy oranıdır. İç ekranın aksine, bu ekran yüksek yenileme hızına sahip: 90 Hz ve de 180 Hz dokunmatik örnekleme. Ayrıca 650 nit tipik parlaklıkla yine biraz daha parlaktır. HDR10+ ve Dolby Vision'ı destekler, ayrıca mükemmel renk kalibrasyonuna da sahiptir.

Kamera

Bunlar birinci nesil bir ürün için iyi istatistikler, ancak kamera yenilik açısından ekranı gölgede bırakıyor. Ar-Ge'ye yapılan 140 milyon CNY'lik bir yatırımın sonucu ve iki yıldır geliştirme aşamasındaydı.

Surge C1 görüntü işleme çipi Xiaomi tarafından geliştirildi. 3A algoritmalarını (Otomatik Odaklama, Otomatik Pozlama ve Otomatik Beyaz Dengesi) enerji açısından verimli bir şekilde çalıştırır.

Daha da etkileyici olanı, telefoto kamerada dünyanın ilk Liquid Lens teknolojisidir. Şeffaf sıvı ile doldurulmuş esnek bir filmden yapılmıştır. Hassas motor sayesinde tıpkı insan gözündeki lens gibi şeklini değiştirebilir. Ve sıvı için endişelenmeyin, görünüşe göre -40ºC ila 60ºC arasında değişen aşırı sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Lens, 3x optik büyütme (80 mm eşdeğer odak uzaklığı) sunar ve arkasında 8 MP sensör bulunur, ancak optik sabitleme hakkında söz yok. Sıvı lensin geleneksel tasarımlara göre avantajı, makro çekimler için sadece 3 cm'ye odaklamanın yanı sıra zoom çekimleri için uzaktaki nesnelere odaklanma yeteneğidir.

Ana kamera, 7P lensin arkasında oturan 1 / 1.52 inç ISOCELL HM2 adlı 108MP sensöre sahiptir. Sensör, 2,1 µm pikseller için 9'u 1 arada gruplamayı destekler, ancak bu kamera OIS'den yoksundur. Ultra geniş açılı kamera, 123º görüş alanına ve 1,12 µm pikselli (f / 2,4 lens) bir 13MP sensöre sahiptir.

Telefon, iki 2.460 mAh hücreye bölünmüş 5.020 mAh pil ile donatılmış. Tam şarjı 37 dakikada tamamlayan (kablosuz olmasa da) 67W kablolu şarjı destekliyor.

Pil, Şarj, Çipset

Xiaomi Mi Mix Fold, 3,200 MHz LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 888 yonga setinden güç alıyor. Temel yapılandırma 12/256 GB'tır, ardından 12/512 GB seçeneği ve 16/512 GB belleğe sahip en iyi özellikli model var.

"Kelebek tipi" soğutma sistemi, büyük bir buhar odası, termal jel ve çok katmanlı grafit levha kombinasyonu ile yüksek performans sağlanır. Sonuç olarak, Fold 22.583 mm² toplam ısı yayma alanına sahip bir katlanabilir cihazdır. Sadece yonga seti için değil, soğutma sistemi aynı zamanda 5G antenlerden ve hızlı şarj sisteminden gelen ısıyı da dışarı atıyor.

Teoride üstün hoparlör deneyimi

Harman Kardon tarafından ayarlanmış ses deneyimi dikkat çekiyor. Şimdiye kadar sadece tabletler tarafından kullanılmış bir dörtlü hoparlöre sahip. Dört adet 1216 süper lineer hoparlörün büyük 1.34 cc eşdeğer hacimli odaları var. 15V amper tarafından çalıştırılır, bu da onları Mi 10 Pro hoparlörlerden (1216'yı da kullanan) %40 daha yüksek sesli yapıyor. Xiaomi, dört hoparlörü kullanarak sürükleyici bir deneyim yaratan bir 3D uzaysal ses algoritması geliştirmiş.

Fiyat

Xiaomi Mi Mix Fold'un her iki versiyonu da bugün daha sonra Çin'de ön siparişe çıkacak. İlk birimler 16 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak. 12 / 256GB modeli 10.000 CNY'den (1.520 $ / 1.300 €) başlar, sonraki 12 / 512GB 11.000 CNY'den ve son olarak en üst seviye 16 / 512GB model 13.000 CNY fiyata sahiptir.