İşletmeniz son altı yıldır net zararla faaliyet gösteriyorsa, ayakta kalmanın birkaç yolu kalmış demektir. LG Mobile söz konusu olduğunda, tüm çabaların durdurulması artık en olası senaryo gibi görünüyor. The Korea Times'ın endüstri kaynaklarına atıfta bulunduğu yeni bir rapor, LG'nin akıllı telefon pazarından çıkışını önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte duyuracağını iddia ediyor.

LG Telefon İşinden Çekilebilir

Raporda, LG yönetim kurulu toplantısının tamamlanması ve mobil bölümün kaderinin kesinleşmesi ile önümüzdeki hafta 5 Nisan'da resmi bir açıklamanın yapılacağı belirtiliyor. Daha geçen hafta LG'nin mobil bölümünü satma görüşmelerinin yürütüldüğü ve olumlu bir sonuç çıkmadığı bildirilmişti.

Bir LG Electronics yetkilisi, şirketin mobil işi için tüm bölümü satmanın yanı sıra bölünmüş bir satış ve akıllı telefon işinden tamamen çekilmesi de dahil olmak üzere çeşitli stratejiler düşündüğünü söyledi. Ayrıca, LG Mobile çalışanlarının ev aletleri bölümüne taşınacağına dair söylentiler sadece birkaç gün önce Twitter'da dolaşmaya başladı.

Şimdilik tek yapabileceğimiz, Pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında LG Mobile’ın geleceği ile ilgili verilen resmi kararı sabırla beklemek olacak.