Microsoft 2'si 1 arada bir Surface cihazını bir MacBook (veya BackBook) Pro ile karşılaştırdığı reklamını paylaştı. Surface için tam gelişmiş bir bilgisayar diyen şirket Apple ile yeni bir savaş alanına adım attı. Surface Pro 7, 2020'de piyasaya sürülen iPad Pro ikilisi ile kafa kafaya savaş için daha uygun olsa da Microsoft farklı bir seçim yapmış ve haksız görünmüyor.

Microsoft Yeni Reklamında iPad Pro'yu Surface Pro 7 ile Ezdi

Reklamlar karşılaştırmalar için pek iyi değildir. Zira tahmin edilebileceği gibi Redmond merkezli teknoloji devi birkaç önemli bilgiyi reklamın dışında bıraktı ancak aşağıda gömülü kısa videoyu seyrederek Surface Pro 7'nin hangi yönlerinin iPad Pro'ya ağır bastığını görebilirsiniz.

Neredeyse bir buçuk yaşında olan Surface Pro 7 gerçekten de isteğe bağlı hafif bir klavyeyle ve bir stand ile geliyor ve "her türden" bağlantı noktasını sunuyor. iPad Pro'ya karşı belki de en önemli yönü oldukça makul başlangıç ​​fiyatı. Ancak Microsoft'un karşılaştırmada "unuttuğu" şey giriş seviyesi 750 $ Surface Pro 7'nin 999 $ ve üzerine çıkan 12.9 inç iPad Pro yapılandırmasına karşı kaybettiği işlem gücüdür.

iPad Pro "sadece bir tablet" olabilir ancak son teknoloji ürünü A12Z Bionic SoC ile geldiğinden son derece hızlıdır. Buna karşılık, en ucuz Surface Pro 7 modeli, içinde oldukça mütevazı bir Intel Core i3 işlemciyle birlikte gelir ve Core i5 varyantı çok daha iyi olsa da yukarıda belirtilen 750 $ 'dan (veya Type Cover klavyeyle 880 $' dan) çok daha fazla ödemeniz gerekir.

Pil ömrü, Microsoft tarafından bu reklamda göz ardı edilen bir başka önemli özellik. Ayrıca Surface Pro 7'nin nesnel avantajlarından bazıları, Apple bir sonraki iPad Pro'yu çıkardığında ortadan kalkabilir.