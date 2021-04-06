Facebook'da Otomatik Video Sessiz Oynasın

Geçtiğimiz yıl, iOS ve Android cihazlar için Reface adlı bir uygulama yayınlandı. Uygulama ile kullanıcılar bir selfie çekiyor ve yüzlerini videolara, fotoğraflara, GIF'lere ve mim'lere ekliyor. Bu görüntüler tek dokunuşla paylaşılabilir. Ancak daha da tehlikeli olan, kullanıcının bir kişinin yüzünün hareketini bir fotoğrafa yönlendirmesine izin […] Daha Fazla