Facebook'da Otomatik Video Sessiz Oynasın

Facebook video (Facebook Watch) yaklaşık 4 yıl önce yayınlandı ve – o zamandan beri – Facebook gerçekten bu klipleri izletmek için elinden geleni yapıyor. Genellikle beslemeler ve arkadaş gönderileri arasına yerleştirilirler ve siz masum bir şekilde gezinirken tam ses oynarlar. Videoları varsayılan olarak sessiz oynatılacak şekilde ayarlamanın bir yolu vardır. İşte bunu nasıl yapacağınız:
Facebook'da Otomatik Videoyu iPhone'da Sessize Almak
iPhone'da Facebook video otomatik oynatma nasıl kapatılır veya devre dışı bırakılır:
- Sağ alttaki Menü sekmesine gidin
- Aşağı kaydırın ve Ayarlar ve Gizlilik'e dokunun
- Açılır menüden Ayarlar'ı seçin
- Açılan menüde aşağı kaydırın ve Videolar ve fotoğrafları arayın.
- Otomatik oynatma ayarlarınızı burada bulabilirsiniz.
Facebook'da Otomatik Videoyu Android'de Sessize Almak
- Sağ üstteki sandviç menüsüne dokunun
- Aşağı kaydırın ve Ayarlar ve Gizlilik'e dokunun
- Açılır menüden Ayarlar'ı seçin
- Açılan menüde aşağı kaydırın ve Medya ve Kişileri arayın.
- Videoları sessize almak için "Sesle Başlayan Haber Kaynağındaki Videolar"ı kapatın
- Daha fazla seçenek için Otomatik Oynat alt menüsünü seçin
- Burada otomatik oynatmayı tamamen devre dışı bırakabilirsiniz