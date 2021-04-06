Lenovo, Legion 2 Pro adlı yeni oyun telefonunu tanıtacak. Telefonun muazzam bir 5.500 mAh batarya, 90W hızlı şarj (veya hatta 110W) ile gelmesi ve ilk kez bir Legion serisinde yandan açılır selfie kamera ile gelmesi bekleniyor. 8 Nisan'da gelmesi planlanan cihaz, AnTuTu’nun Weibo’daki resmi profilde yayınlandı ve telefonun tasarımı ortaya çıkarıldı. Arkada gerçek bir fiziksel yerleşik fan olacak ve kameraları ortada tutacak.

Fan Soğutucu ile Gelen Lenovo Legion 2 Pro Fotoğrafları

Lenovo Legion'un halefi yatay tasarıma bağlı kalıyor – yan tarafta, ses ayarlayıcının yanında bir USB-C bağlantı noktası var ve ayrıca selfie kameranın sağdan yükseleceğini de doğrulayabiliriz, hareketli mekanizmanın içinde güç düğmesi var.

İlginç bir şekilde, telefonun gerçek tasarımı beyaz yanlara sahipken, orta kısım tüm tasarıma, renklere ve bileşenlere uyum sağlaması için değiştirilmiş, böylece oyun performansından ödün verilmemiş. İki kamera, bir mikrofon, bir çift LED flaş, Legion logosu ve fan küçük bir alana sıkıştırılmış durumda.

Ancak bunun bir optik illüzyon olduğunu ve panelin düz olacağını düşünüyoruz. Büyük bir ilgiyle takip edeceğimiz ve ardından bu görüntülerin gerçek olup olmadığını bildirmek için geri döneceğimiz Perşembe günkü etkinlikten sonra kesin olarak cevabı bileceğiz.