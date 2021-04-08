Bu ipucu gönderisinde, geri düğmesine birkaç kez dokunmak zorunda kalmadan iPhone Safari'de önceden açılmış bir web sayfasına dönmenin kolay ve hızlı bir yolunu paylaşacağız.

iPhone Safari'de Önceki Sayfaya Hızlıca Dönmek

Her iPhone kullanıcısı, alttaki düğme çubuğunda bulunan '<' geri düğmesine dokunarak Safari'de önceki bir sayfaya dönüldüğünü bilir. Ancak birçok iPhone kullanıcısının farkına varmadığı şey, daha önce açılmış sayfalara sonsuza kadar geri düğmesine basmak zorunda kalmadan erişmenin daha kolay ve daha hızlı bir yolu olduğudur.

Önceki sayfa menüsü yıllardır kullanılıyor, ancak çoğu iPhone kullanıcısı bu kullanışlı özelliğe aşina değil.

Bunun nasıl çalıştığı oldukça kolaydır. Geri düğmesine uzun basarak aynı sekmeden daha önce açılmış bir web sayfasına hızlıca atlayabilirsiniz.

Geri düğmesine uzun bastığınızda Safari, bu sekmede göz attığınız web sayfalarının kaydırılabilir bir listesini görüntüleyecektir. Bu noktada, erişmek istediğiniz web sayfasına dokunmanız yeterlidir ve Safari sizi doğrudan oraya götürecektir.

Bu yöntem, 10 sayfa daha önce ziyaret ettiğiniz bir sayfaya ulaşmak için geri düğmesine on kez dokunmaktan kurtulmanızı sağlar. Herkesin iPhone deneyimini daha iyi hale getirmek için bu süper kullanışlı iPhone Safari ipucunu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.