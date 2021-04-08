Meizu 18 Kullananların Yüzde 45'i iPhone'dan Geliyor

Meizu, Mart ayı başlarında Snapdragon 888 ile çalışan iki amiral gemisini piyasaya sürdü ve cihazlar geçen hafta dünya çapında kullanıma sunuldu. Meizu 18 ve Meizu 18 Pro şu anda bir düzineden fazla perakendecide satış yapıyor ve şirkete göre telefonu satın alan kullanıcıların %45'i bir Apple telefonundan geçiş yaptı.

Yeni Meizu 18 kullanıcılarının% 45'i Apple telefonlarından geçiş yaptı

Açıklama, Meizu'nun, şirketin yeni kullanıcıları selamladığı Weibo'daki resmi profilinde yer aldı. Şirket yeni kullanıcıları kolayca takip edebiliyor çünkü bir Meizu telefon ancak Flyme ekosistemine kayıt yapıldıktan sonra çalışıyor.

Veriler çevrimiçi alışveriş sitesi olan JD.com'dan geliyor. Buna göre Meizu 18'i satın almak için kullanılan telefon çoğu zaman (%45) bir iPhone'du. JD.com satın alım sırasında kullanılan telefonu tanıyabiliyor. Ayrıca yeni kullanıcıların tüm verilerini cihaza aktarmalarına yardımcı olan ve Meizu'ya daha da fazla bilgi akışı sunan bir uygulama da var.

Her iki telefon da, büyük ekranlar ve çok sayıda kamera gibi bir iPhone kullanıcısını cezbeden birçok ilgi çekici özelliğe sahip. Bununla birlikte Weibo'daki kullanıcılar geçiş yapmalarının temel sebebinin Flyme OS 9'un sıfır reklam politikası olduğunu söyledi – Xiaomi başta olmak üzere diğer tüm üreticiler bazı bloatware ve istenmeyen reklam ve bildirimler gösteriyor.