Bu haftanın başında LG, akıllı telefon işinden çekildiğini duyurdu. Buna rağmen LG, 2019'dan sonra piyasaya sürülen tüm premium akıllı telefonlarının üç Android işletim sistemi güncellemesi alacağını resmi olarak onaylıyor. LG, G ve V serisi cihazların yanı sıra yeni Velvet serisini ve Wing'i de kapsayan bir gelişme.

LG Telefonlar Android Güncellemesi Alacak mı?

Tümü Android 10 ile piyasaya sürüldüğü için bu açıklama LG G8 serisi, LG V50, LG V60, LG Velvets ve LG Wing üçlüsünün Android 13 güncellemesi için sıraya girdiği anlamına geliyor. LG Stylo 6 ve bazı LG K serisi 2020 model telefonlar sadece iki Android güncellemesi alacak. Bu yüzden kullanıcılar Android 12'nin son büyük işletim sistemi yükseltmesi olmasını bekleyebilirler.

Böyle bir yaklaşımın görülmesi kesinlikle şaşırtıcı değil zira LG son birkaç yıldır kendisini destekleyen tüketicilere minnettarlığını güzel bir jest ile göstermiş oluyor. Güncellemeler yayınlanmaya başladığında sizi mutlaka bilgilendireceğiz.