Mart ayında Asus nihayet hem Zenfone 7 hem de Zenfone 7 Pro için Android 11'in kararlı güncellemesini yayınladı. Dağıtım başlangıçta şirketin Tayvan'daki ana pazarı ile sınırlıydı, ancak şimdi küreselleşti.

Android 11, Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro Güncellemesi

Yeni yapı OTA ile gönderiliyor ancak her zamanki gibi büyük olasılıkla aşamalı bir dağıtım olacak, bu nedenle her ülkedeki tüm birimlere ulaşması birkaç gün (hatta hafta) alabilir. Alternatif olarak, Android 11 dosyaları, ne yaptığını bilen ve manuel yüklemelerle uğraşan kişiler için Asus'un destek web sitesinden manuel olarak indirilebilir.

Kurulduktan sonra, elbette Android 11 ve Mart 2021 güvenlik yaması ile geliyor ve derlama numarası 30.40.30.96 halini alıyor. Daha önce olduğu gibi, Asus'un ROM'u stok ROM'a çok yakındır. En azından görünüşte öyle ve Google'ın geçen yıl Android 11'e koyduğu her özelliği alıyorsunuz. Umarız Android 12 çıktığında Asus işleri biraz daha hızlı tutar.