Tayvan'dan gelen son raporlara göre, akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Oppo, kendi özel 5G çipleri üzerinde çalışıyor ve 2021'in sonunda hazır olabilir. Şangay merkezli bir yonga seti şirketi olan Unisoc, yeni nesil bağlantı desteği sunan bir SoC üzerinde de çalışıyor.

Xiaomi ve Oppo'dan 5G Çipler Geliyor

Huawei’in Kirin yongalarının tedariğinin kesildiği sorunlardan sonra Xiaomi ve Oppo muhtemelen tedariklerini çeşitlendirmek istiyor.

Bu yonga seti aslında Xiaomi şirketinin ilk yonga seti olmayacak. Üretici, 2017 yılında 28nm işlemine dayanan ve Xiaomi Mi 5c akıllı telefonuna güç veren Surge S1 çipini ortaya koymuştu.

O zamandan beri, Mi Mix Fold'un kamerası için özel bir ISP olan Surge C1'in gelişini gördük ve başka bir çipe rastlamadık. Umarız bu, Pinecone bölümünün hayata döndüğü ve Xiaomi'nin kendi çip platformlarını tasarlayarak Samsung, Huawei ve Apple'a rakip olabileceği bir döneme girdiğimiz anlamına geliyordur.