Android İle VPN Kullanmak Güvenli midir?

Android, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar için bir yazılım paketi ve linux tabanlı işletim sistemidir. Google ve daha sonra OHA (Open Handset Alliance) tarafından geliştirilmiştir. Java dili, diğer diller kullanılabilse de, esas olarak android kodunu yazmak için kullanılır. Android projesinin amacı, son kullanıcılar için mobil deneyimi geliştiren başarılı bir gerçek dünya ürünü oluşturmaktır.

Android’in özelliklerine bakacak olursak, öncelikle açık kaynaklıdır. Android’i herkes özelleştirebilir. Kullanıcı tarafından seçilebilecek birçok mobil uygulama vardır. Hava durumu ayrıntıları, açılış ekranı, canlı RSS (Really Simple Syndication) beslemeleri vb. gibi birçok ilginç özellikler sunar. Mesajlaşma hizmetleri (SMS ve MMS), web tarayıcısı,Wi-Fi, depolama (SQLite), bağlantı (GSM, CDMA, Bluetooth) için de destek sağlar.

Android’in dezavatajlarından birisi “hacklenme” konusunda verdiği güvenlik zaafları. Bir kafede veya havaalanında korumasız bir kablosuz ağ üzerinden internete bağlanırsanız saldırıya uğrayabilsiniz. Evet, bu kodar kolay! Çünkü genel Wi-Fi, yani herkese açık Wi-Fi aslında tüm trafiğiniz çevrenizdeki diğer kullanıcılarla paylaşılır. Böyle durumlarda, veri güvenliği ve artan hacker olaylarına karşı çevrimiçi ortamda güvende kalmanızı sağlayacak birden fazla güvenlik katmanı kullanmanız gerektiğine inanıyoruz.

VPN Nedir ve Nasıl Çalışır?

VPN olarak adlandırılan sanal özel ağ, çoğu zaman, herkese açık Wi-Fi ağlarında güvenliğinizi ve gizliliğinizi iyileştirmek üzere kullanılır ve internet ortamında gezinirken kimliğinizi korumaya yardımcı olarak internet üzerinden kullanabileceğiniz bir bağlantı türüdür. Bir VPN, ağın bir VPN ana bilgisayarı tarafından çalıştırılan özel olarak yapılandırılmış bir uzak sunucu üzerinden yönlendirmesine izin vererek IP adresinizi gizler.

Yani, Siz VPN sunucusuna bağlandığınızda o sunucu ile aranızda özel bir tünel oluşturulur ve internet akışınız artık o tünelden akmaya başlar. Bu nedenle de bu tünel hangi ülkede ise o ülkenin internetini kullanmış olursunuz. Bu, bir VPN ile çevrimiçi gezinirseniz, VPN sunucusunun verilerinizin kaynağı olacağı anlamına gelir. Ayrıca, İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISS) ve diğer üçüncü tarafların hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi veya çevrimiçi olarak hangi verileri gönderip aldığınızı göremeyeceği anlamına gelir. VPN, tüm verilerinizi "anlamsız" hale getiren bir filtre gibi çalışır. Birisi verilerinize el koysa bile, ondan yararlanamaz.

VPN Bağlantısının Faydaları Nelerdir?

Bir VPN bağlantısı, çevrimiçi veri trafiğinizi gizler ve onu harici erişimden korur. Şifrelenmemiş veriler, ağ erişimi olan ve görmek isteyen herkes tarafından görüntülenebilir. Bir VPN ile bilgisayar korsanları ve siber suçlular bu verileri çözemez.

Android İçin Surfshark VPN'i İndirin

Andoriad cihazlarınız için internet gizliliğini sağlayan, herkese açık Wi-Fi kullanırken güvenliği sağlayan, internetten üzerinden yaptığınız ödemeleri koruyan ve 30 gün içinde para iade garantisi olan Android İçin Surfshark VPN, tam aradığınız bir VPN olabilir. 3200+ sunucu, 65 ülke ve 6 kıta’ya erişebilen bu sistem güvenlik zaaflarını tamamen ortadan kaldırarak size güvenli bir internet deneyimi yaşatmaya yardımcı olur.

Android İçin VPN Nasıl Kurulur?

Yepyeni Surfshark hesabınız için Kayıt olun! Surfshark VPN Android uygulamasını indirin. Google Play mağazasında bulabilirsiniz. Giriş yapın, bir sunucuya bağlanın ve limitsiz internetin tadını çıkarın!

Surfshark VPN'de Beğeneceğiniz Özellikler

Kill Switch: Kill Switch, VPN bağlantınızın kopması durumunda, hassas verilerinizi (P2P indirmeleri gibi) diğer kişilerden korumak için internet bağlantınızı kapatır.

CleanWeb: Reklamlar, izleyiciler, zararlı yazılımlar ve şifre avcılığı teşebbüsleri. Android sisteminizi tertemiz tutacak CleanWeb özelliğimiz ile tüm bunlar geride kaldı.

Whitelister: Bankacılık uygulamanızı VPN açıkken kullanamıyor musunuz? Whitelister imdadınıza yetişiyor! Android cihazlarınızda Surfshark ile bağlanmayacak uygulamaları ve internet sitelerini seçin.

Sınırsız Cihaz: Tek bir hesaba dilediğiniz kadar cihaz bağlayın. Çıkış yapmanıza gerek yok, eş zamanlı sınırsız bağlantı.

Uçtan Uca Şifreleme: Hassas verilerinizi şifrelemek için sadece sektörde lider yöntemleri kullanıyor ve modern şifreleme kodlarıyla IPsec/IKEv2 verileriniz korunacaktır.

Katı Kayıt Tutmama Politikası: Katı kayıt tutmama politikası ile internette gerçek gizliliğin tadını çıkarın. Ne yaptığınız izlenmiyor, aktivitelerinizin ya da bağlantılarınızın kaydı tutulmuyor.

Sık Sorulan Sorular

Android ile VPN kullanmak yasal mıdır?

Evet, dünyanın büyük bir kısmında yasaldır.

Android ile VPN kullanmak güvenli midir?

Ücretsiz VPN'lerden uzak durdukça ve araştırmanızı iyi yaptıkça güvendesiniz!

Surfshark VPN, Android TV'lerle çalışıyor mu?

Evet, Google Play mağazasında bulabilirsiniz.

VPN mobil internet hızımı artırır mı?

Her ne kadar servis sağlayıcınızın sunduğundan daha fazla bant genişliği sunulmayacak olsa da Surfshark reklamları engelleyerek ve bu sayede daha az veri kullanarak internet hızınızı artırabilir. Servis sağlayıcınız internetinizi yavaşlatıyorsa (örneğin Android'de YouTube izlerken) bir VPN hizmeti kesinlikle en sevdiğiniz kanalları HD kalitede ve ön belleklemeyi beklemeden izlemenize yardımcı olacaktır.

VPN kullanmak beni izlenemez yapar mı?

İnterneti kullanmanızın sonucu olarak %100 anonim olamasanız da güvenilir bir VPN takip edilmenizi çok ama çok zorlaştırır.

Kısaca özetlemek gerekirse, VPN kullanmayı düşünmeniz gereken en büyük sebeplerden biri, verilerinizi ve kimliğinizi çevrimiçi ortamda güvende ve erişilemez tutmaktır. Bunu verilerinizi şifreleyerek, Android ürünlerinizin IP adresini gizleyerek ve internet trafiğinizi VPN sunucuları üzerinden yeniden yönlendirerek anonim hale getirerek yapar. Bu, bilgisayar korsanlarının, meraklıların ve hatta ISS'nizin çevrimiçi alışkanlıklarınızı izlemesinin önüne geçer. Bu size, üçüncü şahısların kişisel verilerinizi ele geçireceği düşüncesinden uzaklaştırarak, güvenli olmayan halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmanız durumunda internet ortamında korkmadan gönül rahatlığıyla gezinmenize yardımcı olur.