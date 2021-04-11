Instagram'da Takipçi Artırma

Instagram'ta takipçi artırma herkesin istediği bir şey. Daha aktif bir hesaba sahip olmak ve daha fazla kişi tarafından takip edilmek hesabın ve dolaylı olarak sizin de çevrenize karşı prestijini yükseltiyor. Takipçi satın almak bunlardan biri fakat artık gerçeklerin ne olduğunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Çekiliş vaatleri ile hesabınızı takip etmek zorunda kalan bu takipçiler bir süre sonra hesabınızı takip etmeyi bırakıyor, hatta örneğin; 1000 kişi takipçi almış olsanız bile hiçbir etkileşimde bulunmuyorlar. Üstelik bu tip takipçi satın alma yöntemlerinin hesaplar için zararlı olduğunu ve hesabınızı kapattırma yoluna kadar gidebileceğini de belirtelim. Çünkü bu tip takipçi satın alma işlemlerinde bot hesaplardan da takip edileceğiniz için hesabınızın güvenirliği ve erişimi de azalmakta. Instagram tarafından kötü hesap sınıfına girmemek için hesabınızı doğal yollarla büyütmelisiniz. Elbette bunun için düzgün ve ilgi çekici paylaşımlar yapmalı ve çevrenizden doğal yollarla beğeni kazanmalısınız. Peki, size bu konuda yardımcı olabilecek hiçbir uygulama yok mu? Yani Instagram hesabınızı zarar görmeden ve spam'e düşürmeden büyütmeye destek olacak bir uygulama var mı? Evet var. Bu yazımızda size faydalı bir uygulama olarak gördüğümüz GetInsta'dan bahsedeceğiz.

GetInsta hesabınızın takipçi veya belirlediğiniz bir gönderinin beğeni kazanmasını sağlayan bir uygulama. Bilgisayarınıza indirerek kullanıyorsunuz. Tamamen organik olarak çalışan uygulama karşılıklı takip ve karşılıklı beğeni sistemiyle çalışıyor. Yani gelen takipçiler tamamen sizi kendi rızası ile takip eden kişiler. Benzer şekilde aldığınız beğeniler de gerçek kişiler tarafından geliyor. Buna karşılık GetInsta sisteminde sizin de takip ve beğeni yaparak jeton kazanmanız gerekiyor. Sonrasında bu jetonları takipçi veya beğeniler için harcayabilirsiniz. Oldukça güvenli olan GetInsta uygulaması, hesabınızın spam'e girmemesi için işlemlerde zaman sınırlamaları koyuyor. Böylece takip veya beğeni yaparken spam olarak algılanma veya geçici olarak yasaklanma gibi tehlikeler de tamamen ortadan kalkmış oluyor. GetInsta'nın ücretsiz sürümünde bile hesabınıza takipçi ve gönderilerinize beğeni kazandırabilirsiniz. Ücretli paketlerde ise günlük olarak belirlenen sayıda takipçi kazanabiliyorsunuz. Burada şu nokta önemli. İlgi çekici paylaşımlar yaptığınızda, ilgisini çekmeyen kullanıcılar gönderinizi pas geçebiliyor. Böylece gerçek anlamda size ilgi gösteren kişiler hesabınızı takip etmeye başlıyor. Birazdan detaylara değineceğiz.

Instagram'da Ücretsiz Takipçi Kazanma / Beğeni Artırma

İlk etapta GetInsta'yı ücretsiz olarak nasıl kullanabileceğinizden bahsedelim. Bir uygulama olarak çalışan GetInsta, Windows, iOS ve Android ortamlarında kullanılabiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra ilk etapta Instagram hesabınıza girmeniz gerekiyor. Ücretsiz Instagram takipçisi kazanma için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Get Coins olarak adlandırılan yerden, yine GetInsta'yı kullanan başka hesapları takip edebilir veya beğeni yapabilirsiniz. Takip etme 100 jeton, beğeni ise 20 jeton veriyor ve bazen de bu değerler değişebiliyor. Hesap adınızın yanında bir de güç göstergesi var. Hemen üstteki fotoğrafta 1480 olarak gösterilen değer toplan jeton sayımız. 50 olarak gösterilen de hesabımızın gücü. Takipçi sayımız arttıkça ve hesabı dinlendirdikçe hesabımızın gücü de artıyor. Böylece spam'e girme şansı en aza indirgeniyor.

Kazandığınız jetonları Get Likes ve Get Followers isimli sekmelerde harcayabilirsiniz. Uygulamanın Türkçe dil desteği yok ancak kullanımı gördüğünüz gibi son derece basit. Buradaki tarifelerde kaç beğeniyi veya kaç takipçiyi ne kadar jeton karşılığı alabileceğinizi görüyorsunuz. Bu beğeni ve takipçiler de GetInsta kullandığı için eğer sizin paylaşımınıza ilgi duyuyorlarsa beğeni veya takip yapıyorlar. Hesabınız ilgilerini çekmiyorsa pas geçiyorlar. Siz de aynı şekilde beğenmediğiniz hesapları pas geçebilme özgürlüğüne sahipsiniz. İsterseniz bu bölümden ödeme karşılığı de beğeni ve takipçi alabilirsiniz. Takipçi alanlara ek olarak beğeni hediyesi de veriliyor. Böylece GetInsta kullanarak gerçek takipçi ve beğeni kazanabilirsiniz. Bu uygulama söylediğimiz gibi kesinlikle bot ve sahte hesaplar içermiyor. Tüm beğeni ve takip işlemleri gerçek kişiler tarafından yapıldığı için de Instagram'ın gözünde hesabınız tehlikeye düşmüyor.

Instagram Takipçi Artırma Mobil Uygulama

GetInsta aynı zamanda mobil platformlarda da destekleniyor. Yani iOS veya Android olarak akıllı telefonunuzda da kurarak kullanabilirsiniz. Bunun için şu bağlantıyı kullanın. Açılan sayfada uygulamalar resmi olarak AppStore ve Google Play'den indirileceği için bu konuda da firmaya güvenebilirsiniz. Ayrıca GetInsta uygulamasının benzer rakiplerle kıyaslandığında ne derece üstün olduğuna dair bir kıyaslama tablosuna da yer veriliyor. Oldukça güvenilir olan bu uygulama Instagram hesap bilgileri olmadan çalışması sayesinde de birçok rakibine göre üstünlük sağlıyor. Uygulamanın tanıtım videosunu da sizlerle paylaşmayı istiyoruz.

Instagram Hesabı İçin Ücretsiz 1000 Takipçi

Instagram hesabı için ücretsiz 1000 takipçi için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz. GetInsta mobil uygulaması da aynı şekilde farklı farklı takipçi ve beğeni planları sunuyor. Hesabınızın gücüne göre 500 ücretsiz takipçi veya 1000 ücretsiz takipçi veya 2000 ücretsiz Instagram beğenisi denemesi yapabilirsiniz. Burada hesabınızın gücünden kasıt paylaşım sayınız, takipçi sayınız gibi hesabınızın değerini yükselten değerler. Günlük olarak mobil uygulama ve masaüstü uygulamasına giriş yaparak jeton kazanmaya devam edebilir veya uygun fiyatlı paketlerden tercih ederek hesabınızı organik şekilde büyütebilirsiniz. GetInsta kesinlikle güvenilir ve hesabınızın organik şekilde büyümesine yardımcı oluyor!

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