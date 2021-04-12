Ücretsiz uygulamalarda sık görülen durumlardan biri kullanıcı verisi sızıntılarıdır. Kullanıcı verileri firmalar için önemli bir gelir kaynağı. Clubhouse bu sızıntıdan nasibini alan son firma oldu ve 1,3 milyon kullanıcı kaydı çalındı. Olay, Facebook ve LinkedIn'dan gelen bir milyardan fazla kullanıcı kaydının çevrimiçi satışa sunulmasından birkaç gün sonra meydana geldi. Aradaki fark, Clubhouse kayıtlarının geniş çapta kullanılan bir hacker sitesinde ücretsiz olarak dağıtılmış olmasıdır.

1,3 Milyon Clubhouse Kullanıcı Verisi Sızdırıldı

Sızan veriler arasında bir abonenin Kullanıcı Kimliği, Adı, Fotoğraf URL'si, Kullanıcı Adı, Twitter tanıtıcısı, Instagram tanıtıcısı, Takipçi sayısı, Kullanıcının takip ettiği kişi sayısı, Hesap oluşturma tarihi ve davet eden kişinin kullandığı kullanıcı profili adı yer alıyor. Başka bir deyişle, bilgisayar korsanları için bir bilgi hazinesi.

Clubhouse ise veri ihlali yaşamadığını ve sızdırıldığı iddia edilen bilgilerin şirketin API'ı aracılığıyla ücretsiz olarak sunulduğunu söyleyerek olaya yanıt verdi. Ancak bu durum Clubhouse tarafından uygulamaya konulan kullanıcı gizlilik politikası hakkında bazı soruları gündeme getirdi. Neden bu tür veriler herkesin erişimine açıkça ortaya konulsun?

Bu tür hack olaylarından korunmak için daima güçlü parolalar oluşturun ve parola yöneticisi kullanın. Daha da önemlisi tüm çevrimiçi hesaplarınız için iki faktörlü yetkilendirme (2FA) kullanın.