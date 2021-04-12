LG, hangi LG telefonlarının Android 12 ve Android 13 güncellemelerini alacağını onayladı. Koreli şirket, piyasayı terk etmelerine rağmen, kullanıcılarını yazılım desteksiz bırakmayacaklarına söz veriyor.

Hangi LG Telefonlar Android 12 ve Android 13 Alacak?

Daha önce, LG Almanya, LG Velvet'in Android 11'i alacağını doğruladı. O zamandan beri LG Almanya Android 11 alacak diğer telefonların bir listesini yayınladı ve LG Kore ise şimdi şirketin Android 12 ve Android 13'e güncellemeyi planladığı cihazların listesini açıkladı.

Android 11'e gelince, LG Almanya'nın web sitesi güncellemenin LG G8X, LG Velvet 4G, LG G8S, LG Wing, LG K52 ve LG K42 için zaten test aşamasında olduğunu söylüyor. Listeye göre bu yılın 4. çeyreğine kadar tüm telefonların güncellemeyi almaya başlaması bekleniyor. Bu listenin Almanya'da satılan telefonlarla ilgili olduğunu unutmayın. ABD gibi diğer ülkeler için zamanlama değişebilir ve muhtemelen güncelleme listesine daha fazla telefon eklenecektir.

LG Kore’nin web sitesi bundan daha da ileri gitti. İnternette yayınlanan listeye göre LG Wing, LG Velvet ve LG Velvet 4G, gelecekte sadece Android 12 değil, aynı zamanda Android 13 alacağı için en uzun desteklenecek LG telefon olacak. Listede ayrıca son güncelleme olarak Android 12 alacak cihazlardan bahsediliyor: LG V50s, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52 ve LG Q82.

Bir LG akıllı telefon satın almak için son şansını kullanmak isteyenler ancak gelecekteki destek konusunda şüpheleri olanlar için haberler güven verici. LG'nin piyasadan çıktığı haberiyle birlikte, birçok telefonu artık büyük ölçüde indirimli. Fırsatları kaçırmayın.