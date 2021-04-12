Samsung, Galaxy S21 FE akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyor ve ilk görüntüleri kısa süre önce çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Daha çok OnLeaks olarak bilinen Steve H isimli hesap Fan Edition akıllı telefonunda tasarımın, Galaxy S21 kamera çıkıntısı tarzında olacağı ancak bu sefer kamera alanının arka panelin rengiyle aynı olacağı açıkladı. Resimlere göz atın:

Samsung Galaxy S21 FE Geliyor, İlk Resimler

OnLeaks'e göre telefon 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (kamera çıkıntısında 9,3 mm) ölçülerinde olacak ve bu da onu vanilya Galaxy S21'den biraz daha büyük kılıyor. Çerçeve metal olacak, ancak arka panel "buzlu camsı" olacak, bu da cama benzer görünümlü plastik panele isim vermenin süslü bir yoludur.

Galaxy S21 FE'nin 6.4 inç düz panele sahip olduğu söyleniyor ve bunun bir AMOLED olacağını kolayca varsayabiliriz. Özçekim kamerası için merkezde tek bir delik var. Kameralar hakkında konuşursak, arkadaki üçlünün üç özdeş lensi var gibi görünüyor, ancak Samsung Galaxy S21'in 12MP ana + 64MP tele + 12MP ultra geniş kombinasyonuna göre gerileme bekliyoruz.