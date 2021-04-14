Şubat ayından beri, Android telefonunuzdaki Chrome sekmelerinin eskisi gibi olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Gerekli olmayan sekmeleri basitçe kaldırdığınız kart sekme sistemi yerine, Chrome artık sekmeleri masaüstü kullanıcıları için sağladığı seçeneğe benzer şekilde tematik bir şekilde gruplandırmaya çalışıyor. Bunu kapatabilirsiniz.

Android Telefonda Chrome Sekme Gruplamayı Kapatmak

Maalesef, Google, sekmelerinizi düzenlemenin varsayılan yolu olarak gruplamayı zorunlu kılmanın iyi bir fikir olacağını düşündü ve bir Chrome güncellemesinden sonra, baş etmeyi öğrenmeniz gereken kafa karıştırıcı sekme görüntüleri ile karşı karşıya kaldıysanız merak etmeyin çözümü basit.

Sekmeleri aynı siteden açmadığınız sürece Chrome'un sekmeleri gruplama şekli biraz rastgeledir ve kapatmak için fazladan dokunuş gerektirir. Chrome sekme grubunu kaldırmak ve eski kart sekmesi görünümüne dönmek için yapmanız gerekenler aşağıda.

Telefonda Chrome sekme gruplamasını ve ızgara görünümünü kapatmak: