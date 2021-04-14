İnternet Hızı Nasıl Ölçülür?

Akıllı telefonunuzdaki mobil internetin ya da bağlı olduğu ağdaki internetin performansından şüphe duyuyorsanız bu rehberimizden yararlanabilirsiniz. İnternet hızınızı test etmenin birçok yolu var. Fakat ilk olarak ağ kartınızdaki veya modeminizdeki verileri gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Sabit internet bağlantılarının çoğunda ulaşabileceğiniz en yüksek hız bellidir. Örneğin; 32 Mbps değeri saniyede en fazla 32 Mbps'ye eşdeğer veri indirme yapabileceğiniz anlamına gelir ve de bu 4 MB'a eşittir. Evinizdeki veya işyerindeki sabit ağda normalde aldığınız hız değerlerini artık göremiyorsanız bazı kontroller gerçekleştirmenizde fayda olabilir.

Öncelikle tüm ziyaretçilerimize de düzenli olarak kablosuz ağ şifrelerini değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Böylelikle istenmeyen kişilerin internet bağlantınızı kullanmasının önüne geçebilirsiniz. Elbette ağınızın bilindik kişiler tarafından kullanılıyor olması aynı zamanda hızın da kontrolünüzde olacağını ifade ediyor. Yani herhangi bir yavaşlama durumu varsa bunu kolaylıkla sorup soruşturabilirsiniz. Kablosuz ağ şifresi değiştirme gibi işlemler modemin yönetici arayüzünden yapılıyor. Modeminizin markasına ve hatta modeline göre bu işlemler değişiklik gösterebilir. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa modem firmasının müşteri hizmetlerinden veya sitemizin forum kısmından yardım alabilirsiniz.

Modem Arayüzündeki İnternet Hızı Bilgileri

Modemlerin büyük bir bölümüne http://192.168.1.1/ adresi kullanılarak giriş yapılıyor. İlk açılan ekranda modeminizin gönderme ve indirme hızının yanında modeminizin mevcut yazılım versiyonunu öğrenebilirsiniz. Gönderme Hızı ve İndirme Hızı tarife bilgilerinizi doğruluyorsa ve kablosuz ağ üstünden bağlanıyorsanız, bunun yerine ethernet arayüzünü kullanabilirsiniz; yani internet performansını en yüksek şekilde hissedebilmek için özellikle taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayar gibi cihazlar için ethernet tercihi yapmaya bakın. Ethernet daima kablosuz ağın çok üstünde hızlar sağlayacaktır. Eğer evinizin veya ofisinizin arka odalarında kablosuz ağ performansının düştüğünden şikayetçiyseniz ethernet kullanmak yani kablolu bağlantıya geçmek size her odada aynı performansı yaşatarak memnuniyetsizliğinizi giderecektir.

Elbette ideal bir kablosuz ağ hızı için modeminizin yazılım versiyonunu da kontrol etmenizi öneriyoruz. Yeni yazılımlar özellikle kablosuz ağ gibi yazılımla direkt ilişkili özelliklerin performansını artırabiliyor. Modem üreticilerinin yazılımları daima kendi sitelerinde bulunuyor. Örneğin TP-Link markasının donanım yazılımları bu sayfada toplanıyor: https://www.tp-link.com/tr/support/download/ Farklı bir marka modem için üreticinin internet sitesine bakabilir veya yine forumumuzdan yardım almayı denebilirsiniz. Yeni satın almış olduğunuz bir modemde bile yeni yazılımlar gelebilir. Nasıl olsa benim modemim yeni gibi düşünmeyin. Bazı yazılım güncellemeleri kablosuz ağ performansında çok ciddi artışlar sağlayabiliyor.

Eğer kablosuz ağ dışında bağlantı seçeneğiniz bulunmuyorsa, ağ sinyalinin performansını düşüren olasılıkları düşünebilirsiniz. Örneğin modem ile bilgisayar arasında duvarlar ve en önemlisi modemin bulunduğu yer. Modeminizi daima yükseğe konumlandırmanızı tavsiye ederiz. Hatta modemin ve modemin yaydığı kablosuz sinyallerden faydalanan cihazların birbirini fiziksel olarak görmeleri yani arada hiçbir duvar veya kapı gibi malzeme bulunmaması performansı olumlu etkileyecektir. Eğer imkan varsa modem antenlerini daha güçlü dBi olacak şekilde güncellemeyi de deneyebilirsiniz. Farklı odalarda kablosuz ağ performansını yükseltmek için kablo çekme imkanı yoksa elektrik hatları üzerinden internet bağlantısı taşıyan ve sonradan kablosuza dönüştüren homeplug ürünlerini veya kablosuz tekrarlayıcıları da deneyebilirsiniz. Aklınıza gelen popüler ağ ürünü markalarının çoğunda bu tip seçenekler mevcut.

Yavaş bir kablosuz ağın en büyük nedeni eski teknolojili cihazlar olabilir.

Diğer Ağ Cihazları Gözden Geçirin

Telefonunuzu kullandığınız ev veya işyeri ağına muhtemelen birden fazla aygıt bağlı durumda olabilir. Bu aygıtlar arasında her zaman kullanılmayanlarını (örneğin; yazıcı ve oyun konsolu gibi) devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece antenden yayılan sinyal en az kırılıma uğrayarak size ulaşacaktır. Ayrıca kablosuz ağ yayın bandını değiştirme veya eski bir modeme sahipseniz güncelleme yoluna gitmenizi de tavsiye edebiliriz. Piyasada halen 802.11g modemler yaygın şekilde kullanılıyor çünkü çoğu zaman iş görmeye devam ediyorlar ancak yeni nesil birçok akıllı telefon 802.11n kullanıyor ve hatta daha yüksek performans sağlayan 5.0 GHz bandını destekliyor.

Size şöyle örnek verebiliriz: 100 Mbps internet bağlantısını 2.4 GHz banda sahip bir 802.11n modemden dibinde olsanız bile 35 Mbps civarlarında alabilirsiniz. Ancak 5.0 GHz frekansta yayın yapan bir modemde tıpkı kablolu bir ağdaymış gibi sunulan fiziksel hızı en yüksek değerlerde kullanabilirsiniz. Elbette bu noktada modeminiz, akıllı telefonunuz ve internet hızı ölçümü yaptığınız cihazlar güncel teknolojileri barındırmalı ki en yüksek değerleri elde edebilin. Teknolojik altyapı yeterliliğini sağlamadan internet bağlantı sağlayıcı firmaları düşük hızlar nedeni ile suçlamamak gerekiyor.

İnternet hizmeti veren firmalar tarifenize ek ödemelerle alınabilecek cazip kampanyalar yapıyorlar. Türk Telekom'un modem kampanyalarına göz atmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kablosuz Ağınızı Güçlendirin

Modeme yeterince yakın olduğunuzu düşünmüyorsanız, kablosuz ağ menzili artırma görevini gören ufak donanımlardan yararlanabilirsiniz. Bu ürünler modemden aldıkları sinyali güçlü bir şekilde size iletecekler. Yani küçük bir yatırımla ciddi performans artışı sağlayabilirsiniz. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi öncelikle modeminizi 5.0 GHz bant destekli ve 802.11n teknolojili bir cihazdan yana tercih edin. Uygun fiyata yüksek kalite sunan birçok seçenek var ancak yazılım güncellemeleri konusunda devamlı bir destek alabilmek adına popüler markalardan yana tercihte bulunun. Buna rağmen modemden uzaklaştığınızda internet hızı istediğiniz düzeyde olmuyorsa yani ciddi bir kayıp yaşıyorsanız o halde güçlendirme yatırımlarına girişin. Bizim tavsiyemiz öncelikle elektrik hatlarından sinyal taşıyarak kablosuz olarak dağıtan homeplug ürünlerden yana olurdu ancak her elektrik altyapısı buna izin vermeyebilir. Çalışma ortamınıza göre 802.11n destekli kablosuz ağ tekrarlayıcılardan birini ağınıza ekleyerek gerekli güçlendirmeyi sağlayabilirsiniz. 5.0 GHz teknolojisi biraz fiyat farkı yapsa da kesinlikle bunu hak edecektir o yüzden alışverişinizde ucuza kaçmamaya çalışın.

Mobil İnternette 5G veya 4G Yerine 3G Seçimi

Bazen bataryadan tasarruf etme adına hücresel ağı 4G yerine 3G olarak kullanmayı tercih edebiliyoruz. Bu seçeneği eski haline almadığımız durumlarda performans kaybı yaşamak çok olası. Telefonunuzun hücresel ağ ayarlarına girerek 4G veya bulunduğunuz ülkede aktifse 5G seçeneğini yeniden etkileştirin. 5G seçeneğinin ancak çok yeni nesil akıllı telefonlar tarafından desteklendiğini hatırlatalım. Ayrıca ülkemizde 5G altyapısı çok yakın zamanda aktifleştiğinde performans sorunu tamamen tarihe karışacak. Akıllı telefonunuzda en yüksek hızda mobil internet bağlantısı kullanabilmek için en güncel teknolojileri takip ederek aktüel kalmakta fayda var.

Son Aşama: İnternet Hızı Nasıl Ölçülür?

İnternet bağlantı sorununuzu araştırırken veya bulunduğunuz bölgede mobil internet veya sabit internet performansını ölçümlemek isterken son derece gelişmiş bir internet hızı ölçme aracına ihtiyacınız olacak. Eğer akıllı telefonunuzda, bilgisayarınızda veya modeminizde bir sorun varsa veya yeni donanımlar ekleyerek ağınızı güçlendirdiyseniz tekrar tekrar ölçümler yaparak eski ile durumu kıyaslama yapmanız gerekecek. Biz bu noktada sunduğu en gerçekçi veriler nedeni ile size Speedcheck servisini kullanmanızı tavsiye ediyoruz Yapmanız gereken sadece bağlantıya tıkladıktan sonra "Testi Başlat" düğmesine basmak.

Bizim beğenimizi kazanan özelliklerden birisi üyelik oldu. Tabii ilk etapta neden üye olalım ki diye düşünebilirsiniz ancak üyelik gerçekleştiğinde servisin geçmiş özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Yani yaptığınız tüm ölçümler kaydediliyor ve böylece ağ performansını iyileştirmek adına yaptığınız işlemler için ayrıca not almanıza gerek kalmıyor.

İnternet Hızı Nasıl Ölçülür konulu yazımız için bize sormak istediğiniz sorular varsa forum sayfamız üzerinden yöneltebilirsiniz.