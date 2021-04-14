Sony, PlayStation 5 konsolu için ilk büyük yazılım güncellemesini yarın kullanıma sunacak ve çok talep edilen USB depolama desteği de dahil olmak üzere birçok yeni özellikle birlikte geliyor.

PlayStation 5 İçin USB Depolama Seçeneği

Bu özellikle, oyuncular oyunlarını PS5'ten bağlı bir USB depolama cihazına aktarabilecekler. Oyunu sürücüden oynayamayacaksınız ancak sadece arşiv amaçlı kullanacaksınız. Gelecekte oyuna ihtiyacınız olursa, USB sürücüden aktarmak, baştan indirmekten çok daha hızlı olacak.

Bu özellik bir süredir PS4 konsollarında mevcut ve hatta oyunu doğrudan harici sürücüden çalıştırma destekleniyor. PS5 bile PS4 oyunlarının harici sürücüden aktarılmasına ve oynatılmasına izin verdi. Bu güncellemeden önce aktarılamayan yalnızca yerel PS5 oyunlarıyla.

Diğer önemli özellik ise Share Play'dir. Artık PS5 sahipleri, PS4 sahibi arkadaşlarını bir oyuna katılmaya davet edebilir. PS4 kullanıcısı sizle bulut üzerinde oynar. Ayrıca izlemeleri için ekranınızı paylaşabilirsiniz. İlk özellikler PlayStation Plus aboneliği gerektirir ve sonuncusu ücretsizdir.