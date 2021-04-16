Kablosuz Kitaplık Hoparlörü: Bang & Olufsen'den Beosound Emerge

Üst kalite ses üreticisi Bang & Olufsen, ayırt edici bir tasarıma sahip kablosuz bir kitaplık hoparlörü olan Beosound Emerge'i duyurdu. Beosound Emerge, kitap rafı hoparlörü rolünü üstleniyor ve ciltli bir kitap biçimine sahip. Beosound Emerge inci püskürtmeli anodize alüminyum tabana sahip. Altın renkli model, sırtında Kvadrat tekstil ile meşe ağacından yan paneller taşıyor. Siyah model ise Siyah Antrasit kaplamalı ızgaraya ve alüminyumdan polimer yan panellere sahip.

Bang & Olufsen'den Kablosuz Kitaplık Hoparlörü: Beosound Emerge

Hoparlör, 4 inç woofer, 1.45 inç orta aralıklı sürücü ve 0.6 inç tweeter dahil olmak üzere üçlü sürücü tasarımına sahip. Bas hoparlörü arkadadır ve orta aralıklı sürücü ve tweeter önden ses verir. Her sürücü, woofer için 60W ve kalan ikisi için her biri 30W olan kendi özel amplifikatörüne sahip. Sesli asistan görevleri için bir mikrofon da vardır.

Beosound Emerge, Bluetooth 5.0, çift bantlı 802.11ac Wi-Fi, 100Mbit Ethernet ve hat girişi / optik birleşik jak kullanarak bağlanabiliyor. Şarj için bir USB-C var. Beosound Emerge, geleneksel Bluetooth ses ile birlikte Apple AirPlay 2, Google Chromecast ve Spotify Connect'i destekler. Google Asistan'ı temel sesli asistan görevleri için kullanabilirsiniz. Hoparlör, stereo olarak kullanılmak üzere ikinci bir ünite ile eşleştirilebiliyor.

Beosound Emerge, meşe panelli Gold Tone modeli için 899 $ ve polimer panelli Siyah Antrasit modeli için 699 $ olarak fiyatlandırılıyor. Her iki modeli Google Assistant olmadan da satın almayı seçebilirsiniz.