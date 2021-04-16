Bu ayın başlarında Lenovo, Legion Duel 2 oyun akıllı telefonunu resmileştirdi ve JerryRigEverything'den Zack cihazı derhal "dayanıklılık testine" tabi tutmaya karar verdi. Duel 2, bükülme testi sırasında kolayca üç parçaya ayrıldığı için sonuç oldukça şaşırtıcıydı.

Lenovo Legion Duel 2 Neden Parçalara Ayrılıyor?

Bugün Zack, telefonun parçalanmış bir videosuyla geri döndü ve içeride neyin telefonu parçalara ayırdığını çözmeyi umdu. Her telefonda olduğu gibi Duel 2 iki basit şeyle açılır: Isı ve jilet.

Arka cam üç parça halinde çıkıyor ve telefonun nasıl kırıldığını düşünürsek o kadar da şaşırtıcı değil. Ortadaki parça kırılmaya en dayanıksız parça gibi görünüyor zira parçayı incelemeye çalışırken bile kırıldığı görülüyor.

Ultrasonik düğmeler / tetikleyiciler çerçeveye yapıştırılmış ve pil bir değil iki tane. İçeride de çift titreşimli bir motor ve suya karşı bazı küçük korumalar var. Buhar odası şimdiye kadarki en büyükler arasında ve fanlarla birlikte iç kısımların serin kalmasına yardımcı oluyor.