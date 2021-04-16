TCL Fold'n Roll, dışa doğru katlanan bir rulo telefondur (yani, ekran dışarıda kalır) ve açılmış ekranı genişleten döndürülebilir bir mekanizmaya sahiptir. Şirket, her iki eylemi de desteklemek için yeni nesil menteşeler kullanmış.

TCL'den Katlanabilir Rulo Telefon: Türünün İlk Örneği

8.85 inçe açılabilen cihaz 6.87 inç dış ekrana sahip (bu değer onu şimdiye kadarki en büyük katlanabilir ekran yapar). Döndürülebilir mekanizma ekranı 10 inçe kadar çıkarıyor. Daha da önemlisi en boy oranını değiştirmeyi sağlıyor ve bu da telefonu multimedya için uygun hale getiriyor zira tipik kare şekilli ekrandan kurtuluyor.

TCL gelişmiş ekran teknolojilerinde başı çeken bir isimdir – küçük telefon ekranlarından büyük TV ekranlarına kadar her şeyi kapsayan Çin'deki büyük ekran üreticisi CSOT'un ana şirketidir. İlk olarak 2019'un 4. çeyreğinde esnek OLED paneller yapmaya başladı.

Şirket ayrıca ekranı daha dayanıklı hale getirmek için iş ortaklarına danıştı (dışarıya dönük olması ekranı daha savunmasız kılar) ve prototip şimdilik plastik kullanıyor. Amaç camı daha iyi kullanmanın bir yolunu bulmak.

Ve bu sadece bir prototip – TCL, Fold'n Roll gibi 3'ü 1 arada cihazların mağazalara ulaşmasının biraz zaman alacağını belirtiyor. Bu yılın ilerleyen zamanlarında esnek ekranlı daha basit bir TCL cihaz göreceğiz, ancak şirket form faktörü hakkında hiçbir şey açıklamadı (kıvrılabilir ve katlanabilir telefonların her ikisi de esnek ekran kullanıyor).