Apple Watch'ta Rahatsız Etme Nasıl Açılır? Tüm Seçenekler

Apple Watch'a sahip olan iPhone kullanıcıları, Rahatsız Etme modunu aynı anda her iki cihazında da açabilir. Ve bu özelliği yalnızca iPhone veya Apple Watch'ta etkinleştirmek isteyen biriyseniz, aşağıda verilen adımları da takip edebilirsiniz.

Apple Watch ve iPhone'da Rahatsız Etme Modu aynı anda nasıl açılır?

Öncelikle iPhone'unuzdaki Watch uygulamasını açın.

Saatim sekmesine dokunun ve Genel'e gidin.

Şimdi Rahatsız Etme seçeneğine dokunun.

iPhone'u Yansıt geçişini açın.

Artık iPhone'unuzdan Rahatsız Etme modunu açtığınızda, Apple Watch'ta otomatik olarak etkinleştirilecektir. Aynı zamanda Apple Watch'tan Rahatsız Etme özelliğini etkinleştirirseniz iPhone'unuz da Rahatsız Etme moduna alınacaktır.

Rahatsız Etme Modu yalnızca Apple Watch'ta nasıl açılır?

iPhone'unuzda Watch uygulamasını başlatın.

Saatim sekmesine dokunun ve Genel'e gidin.

Ardından Rahatsız Etme seçeneğine dokunmanız gerekir.

iPhone'u Yansıt geçişini kapatın.

Bu kadar. Artık Apple Watch'unuzun Kontrol Merkezi'nden Rahatsız Etme modunu her açtığınızda Rahatsız Etme yalnızca Watch'ta açılacak.

Benzer şekilde, iPhone'dan Rahatsız Etme modu etkinleştirildiğinde, yalnızca Watch'ta devre dışı kalırken iPhone'da açılacaktır.

İşte böyle, iPhone ve Apple Watch'ta Rahatsız Etme modunu aynı anda kolayca açabilirsiniz. Rehber ayrıca Rahatsız Etme özelliğini yalnızca saatte nasıl açacağınız konusunda da size yardımcı oldu. Bu kılavuzla ilgili herhangi bir sorunuz varsa forumda bize bildirin.